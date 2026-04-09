Pelatih Vietnam: Kami akan Lawan Timnas Futsal Indonesia, Tim Terbaik di Asia Tenggara

Pelatih Timnas Futsal Vietnam, Diego Giustozzi, tak sungkan melontarkan pujian tinggi kepada Indonesia jelang duel semifinal Piala AFF Futsal 2026.

Ia bahkan menyebut skuad Merah Putih sebagai tim terbaik di Asia Tenggara saat ini, melampaui kekuatan tradisional seperti Thailand.

“Kami senang bisa mencapai semifinal. Levelnya sekarang berubah, akan menjadi sangat sulit. Kami akan bermain melawan, mungkin, tim terbaik di Asia Tenggara,” kata Giustozzi dalam sesi jumpa pers jelang laga di Thailand, Kamis (9/4/2026).

Pelatih asal Argentina itu juga menyoroti perkembangan pesat Timnas Futsal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai keberhasilan tersebut tak lepas dari andil pelatih Hector Souto dan dukungan Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Di bawah arahan Souto, Indonesia sukses menjuarai Piala AFF Futsal 2024, meraih medali emas SEA Games 2025, serta tampil impresif sebagai finalis Piala Asia Futsal 2026.

Pada ajang terakhir itu, Indonesia bahkan menyingkirkan Vietnam di babak perempat final lewat kemenangan dramatis 3-2. Hasil itu membuat skuad Garuda mencetak sejarah lolos ke semifinal untuk kali pertama.

“Hector dan federasi sedang melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Turnamen terakhir mereka menang. Mereka memainkan futsal yang sesungguhnya, futsal yang indah,” ujarnya.

“Pertandingan-pertandingan terakhir sangat indah, jadi saya senang bisa memainkan futsal seperti ini di semifinal,” lanjutnya.

Meski demikian, Giustozzi memastikan timnya tidak akan gentar menghadapi Indonesia. Ia menegaskan Vietnam akan tampil habis-habisan demi mengamankan tiket ke partai final.

“Kami akan memberikan 100 persen karena mencapai final akan sulit. Mereka berubah, mereka mungkin punya pemain muda, tapi akan sulit karena mereka sudah siap," kata dia

"Mereka punya teknik individu, mereka punya taktik kolektif, jadi ini akan menjadi semifinal yang indah," ujarnya lagi.

Semula, Indonesia melangkah ke semifinal usai meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Australia dalam laga pamungkas Grup B di Nonthaburi, Thailand, Rabu (8/4/2026).

Hasil tersebut memastikan Indonesia keluar sebagai juara Grup B dengan torehan sempurna dari tiga pertandingan. Sebelumnya, skuad asuhan Souto sukses menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 7-0 dan mengalahkan Malaysia 1-0.

Di babak semifinal, Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam yang finis sebagai runner-up Grup A setelah kalah 2-4 dari Thailand. Sementara Thailand melaju sebagai juara grup dan akan menantang Australia.

