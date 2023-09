Greenback dan Inflasi Bikin Emas Melenting di Atas 1.800 Dolar AS

Harga emas naik menembus level psikologis US$1.800 pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu WIB, 24/12/2022). Didorong pelemahan greenback serta inflasi.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, terangkat 8,90 dolar AS atau 0,5 persen, menjadi ditutup 1.804,20 dolar AS per ounce. Sebelumnya berada di level tertinggi 1.812,20 dolar AS dan terendah 1.798,90 dolar AS.

Emas berjangka anjlok 30,10 dolar AS atau 1,65 persen menjadi 1.795,30 dolar AS pada Kamis (22/12/2022), setelah tidak berubah di 1.825,40 dolar AS pada Rabu (21/12/2022), dan melonjak 27,70 dolar AS atau 1,54 persen menjadi 1.825,40 dolar AS pada Selasa (20/12/2022).

Dolar AS merosot pada perdagangan Jumat (23/12/2022), dengan indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,11 persen menjadi 104,3250 pada pukul 15.00 waktu setempat (2000 GMT).

Data ekonomi yang dirilis pada Jumat (23/12/2022) beragam. Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) AS naik 5,5 persen pada November dari setahun sebelumnya, turun dari kenaikan 6,1 persen yang direvisi pada Oktober dan kenaikan terkecil sejak Oktober 2021.

Tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, apa yang disebut inflasi inti terangkat 4,7 persen dibandingkan setahun sebelumnya, juga kenaikan terkecil sejak Oktober 2021.

Departemen lebih lanjut melaporkan bahwa pesanan baru AS untuk barang tahan lama yang diproduksi pada November turun 5,8 miliar dolar AS atau 2,1 persen menjadi 270,6 miliar dolar AS.

Selain itu, lembaga tersebut melaporkan bahwa penjualan rumah baru AS meningkat 5,8 persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 640.000 unit pada November.

Indeks Sentimen Konsumen yang dirilis Jumat (23/12/2022) oleh Survei Konsumen Universitas Michigan (UM) naik menjadi 59,7 pada survei Desember 2022, naik dari 56,8 pada November tetapi di bawah 70,6 pada Desember tahun lalu.

Untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 29,8 sen atau 1,26 persen, menjadi berakhir di 23,92 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari terangkat 45 dolar AS atau 4,57 persen, menjadi menetap pada 1.029,60 dolar AS per ounce.