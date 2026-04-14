Pelindo Regional 2 Catatkan Pertumbuhan Kinerja, Arus Kapal dan Logistik Menguat

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 mencatatkan kinerja operasional yang positif sepanjang periode terbaru. Pertumbuhan terlihat pada arus petikemas, peningkatan aktivitas kapal, serta lonjakan arus penumpang domestik yang menunjukkan kuatnya peran pelabuhan dalam mendukung logistik nasional dan mobilitas masyarakat.

Plh Executive Director 2 Pelindo Regional 2, Budi Prasetio, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari konsistensi peningkatan layanan dan penguatan koordinasi operasional di seluruh wilayah kerja.

“Secara umum, kinerja operasional kami menunjukkan tren yang sangat baik. Ini terlihat dari peningkatan arus petikemas, aktivitas kapal, hingga penumpang domestik yang terus tumbuh,” ujar Budi, Selasa (14/04/2026).

Dari sisi arus kapal, tercatat sebanyak 14,4 ribu unit kapal dengan total tonase mencapai 284,6 juta GT.

Kinerja ini bahkan melampaui target, dengan capaian 104 persen dari RKAP dan tumbuh hingga 106 persen secara tahunan (year on year), mencerminkan meningkatnya aktivitas pelayaran di sejumlah pelabuhan strategis.

Sementara itu, arus petikemas juga menunjukkan performa yang solid. Volume petikemas tercatat mencapai 1,5 juta box atau setara dengan 2,2 juta TEUs, dengan capaian hingga 100 persen dari target RKAP dan pertumbuhan 104 persen secara tahunan.

“Peningkatan arus petikemas ini menjadi indikator bahwa aktivitas perdagangan dan distribusi barang terus bergerak. Kami memastikan layanan bongkar muat tetap efisien agar rantai pasok nasional tetap terjaga,” lanjutnya.

Kinerja positif juga terlihat pada arus non-petikemas. Volume barang tercatat mencapai 14,5 juta ton, dengan capaian 106 persen dari target dan pertumbuhan 106 persen secara tahunan. Hal ini didorong oleh meningkatnya aktivitas komoditas curah kering di sejumlah wilayah operasional Pelindo Regional 2.

Di sisi layanan penumpang, arus penumpang domestik mencatatkan pertumbuhan signifikan dengan total mencapai 383 ribu orang, atau 111 persen dari target RKAP dan tumbuh 117 persen secara tahunan. Peningkatan ini terutama didorong oleh tingginya mobilitas masyarakat selama periode angkutan Lebaran.

“Peningkatan arus penumpang domestik menunjukkan bahwa pelabuhan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Kami terus memastikan layanan berjalan optimal agar perjalanan tetap aman dan nyaman,” tambah Budi.

Selain itu, produktivitas bongkar muat di berbagai terminal juga menunjukkan capaian yang baik, didukung oleh optimalisasi peralatan, peningkatan koordinasi operasional, serta pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan pelabuhan.

Ke depan, Pelindo Regional 2 akan terus menjaga momentum pertumbuhan ini melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, guna mendukung kelancaran distribusi logistik nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.