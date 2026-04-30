Pelindo Regional 2 Salurkan Ratusan Ribu Bantuan dalam Bentuk Santunan, Sembako, hingga Takjil

Pelindo Regional 2 telah menyalurkan 1.600 santunan, 19.910 paket sembako, serta 12.100 paket takjil pada Triwulan I tahun 2026.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 (Pelindo Regional 2) mencatat realisasi kinerja program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Triwulan I tahun 2026 melalui penyaluran bantuan sosial secara serentak di sejumlah cabang operasional.

Sepanjang periode tersebut, Pelindo Regional 2 telah menyalurkan 1.600 santunan, 19.910 paket sembako, serta 12.100 paket takjil yang tersebar di berbagai wilayah kerja, antara lain Banten, Bengkulu, Cirebon, Jambi, Palembang, Pangkal Balam, Panjang, Pontianak, Sunda Kelapa, Tanjung Pandan, Tanjung Priok, hingga Teluk Bayur.

Distribusi bantuan dilakukan melalui masing-masing cabang untuk memastikan penyaluran tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di sekitar wilayah pelabuhan.

Executive Director 2 Pelindo Regional 2, Budi Prasetio, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Realisasi program TJSL pada Triwulan I 2026 ini menunjukkan komitmen kami untuk terus hadir dan memberikan kontribusi sosial yang langsung dirasakan masyarakat. Kami tidak hanya fokus pada operasional bisnis, tetapi juga pada dampak sosial yang berkelanjutan,” ujar Budi Prasetio.

Ia menambahkan bahwa program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat hubungan antara Pelindo dan masyarakat di sekitar pelabuhan.

“Melalui penyaluran santunan, sembako, dan takjil ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mempererat hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan sekitar,” lanjutnya.

Beberapa cabang dengan distribusi bantuan dalam jumlah signifikan antara lain Tanjung Priok, Pontianak, dan Cirebon yang mencakup ribuan paket sembako dan takjil serta ratusan santunan.

