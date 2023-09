Pemain Muda Terbaik Piala Dunia 2022 Sepakat Gabung Chelsea

Pemain Muda Terbaik Piala Dunia 2022 Enzo Fernandez telah setuju untuk bergabung dengan Chelsea, dan klub Inggris itu akan membahas kepindahan pemain internasional Argentina itu dengan Benfica, menurut pakar transfer Italia Fabrizio Romano.

"Chelsea sedang dalam pembicaraan langsung dengan Benfica untuk Enzo Fernandes," tulis Romano di akun Twitter-nya, Jumat (30/12/2022).

"Chelsea mau kasih harga besar daripada bayar klausul pelepasan sebagai solusi #CFC Benfica masih minta klausul €120 juta (sekitar Rp1,98 triliun),"

"Enzo sudah mengatakan ya untuk Chelsea. Liverpool atau Manchester United tidak mengajukan tawaran, untuk saat ini," lanjutnya.

Gelandang berusia 21 tahun itu bersinar saat membantu negaranya memenangkan Piala Dunia 2022 di Qatar dan memenangkan penghargaan Pemain Muda Terbaik turnamen awal bulan ini setelah mengalahkan Prancis dengan adu pinalti.

Kontrak baru Fernandes berakhir pada 2027 dan klub Portugal itu berjuang untuk mempertahankannya.

Pelatih Benfica Roger Schmidt telah mengonfirmasi pemain kuncinya akan segera hengkang. "Jika mereka punya waktu, mereka harus memutuskan dan saya menghormati mereka."

“Saya bisa memberi mereka nasihat, tetapi mereka hanya memiliki satu pekerjaan. Jika saya dapat meyakinkan mereka atau memengaruhi mereka dengan cara apa pun, saya akan mencoba melakukannya, tetapi saya menerima keputusan mereka. "

