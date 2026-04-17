Pembahasan RUU Pemilu Belum Terlihat Hilalnya, Puan Ungkap Penyebabnya

Publik saat ini masih menanti momen DPR membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Namun hingga saat ini "hilalnya" tak kunjung terlihat. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut RUU Pemilu belum dibahas di DPR karena pembicaraannya masih di tingkat para ketua umum (ketum) partai politik (parpol).

"Saat ini kami masih membicarakannya dengan ketua-ketua partai politik," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (17/4/2026).

Ia menekankan poin paling penting dalam revisi UU Pemilu ini, tentunya agar ke depan pemilu dapat berjalan jujur, adil dan efisien.

"Paling penting adalah bagaimana nantinya dalam proses itu pemilu bisa berjalan jujur, adil, efisien, dan tentu saja membawa manfaat yang baik bagi bangsa dan negara," tuturnya.

Dua Tahapan Utama

Sebagai informasi, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebutkan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu akan dimulai pada Januari 2026. Ia menyebut, pembahasan akan dilakukan dalam dua tahapan utama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan kepemiluan.

“Ada dua term yang akan kami lakukan untuk melakukan pembahasan Undang-Undang Pemilu,” kata Rifqi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Rifqi menjelaskan, tahap pertama difokuskan pada penjaringan masukan dari publik dan seluruh pemangku kepentingan pemilu, termasuk masyarakat sipil. DPR ingin mendapatkan pandangan menyeluruh terkait desain pemilu serta evaluasi sistem yang selama ini berjalan.

Pada tahap kedua, Komisi II DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembentukan Undang-Undang Pemilu. Melalui Panja tersebut, DPR akan mulai membahas daftar inventarisasi masalah serta pandangan fraksi-fraksi terhadap revisi UU Pemilu.

Namun hingga kini, belum ada informasi lebih lanjut, kapan pastinya forum rapat tersebut akan dilangsungkan.