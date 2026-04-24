Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Ampuh Cegah Dominasi Kekuasaan

Ukuran Font Kecil Besar

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dinilai sebagai langkah awal untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Pemerhati pemilu, Krisnajaya, mengatakan pembatasan masa jabatan diperlukan untuk mendorong demokrasi internal partai yang lebih sehat dan mencegah dominasi kekuasaan dalam jangka panjang.

“Masalah mendasar kita adalah lemahnya demokrasi internal partai. Salah satu gejalanya, ketua umum bisa menjabat terlalu lama tanpa sirkulasi kepemimpinan,” kata Krisnajaya kepada inilah.com, Jumat (24/4/2026).

Menurut dia, dominasi satu figur dalam waktu panjang berisiko memicu stagnasi, praktik patronase, hingga politik dinasti. Kondisi tersebut juga dinilai membuka peluang terjadinya korupsi politik yang lebih terstruktur.

Ia menilai partai politik seharusnya menjadi ruang kaderisasi, bukan sekadar kendaraan elite tertentu. Karena itu, pembatasan masa jabatan bisa menjadi langkah korektif untuk memperbaiki tata kelola partai.

Meski demikian, Krisnajaya mengingatkan pembatasan tersebut bukan tanpa risiko. Ia menyebut ada potensi benturan dengan prinsip otonomi partai dan kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi.

Namun, Ketua Jaringan Aktivis Pemantau Pemilu dan Relawan Independen (JAPPRI) itu menegaskan kebebasan tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan praktik yang merusak demokrasi.

“Kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung disalahgunakan. Ini pelajaran klasik dalam demokrasi,” ujarnya.

Krisnajaya juga menilai Indonesia belum berada pada tahap di mana demokrasi internal partai bisa berjalan sepenuhnya tanpa intervensi. Karena itu, pembatasan masa jabatan dapat dipahami sebagai “shock therapy” untuk mendorong perubahan.

Ia menambahkan aturan tersebut harus dibarengi reformasi lain, seperti transparansi pendanaan partai dan mekanisme pemilihan internal yang lebih terbuka. Tanpa itu, pembatasan dikhawatirkan hanya bersifat formalitas.

“Elite lama bisa saja tetap berkuasa melalui figur pengganti,” katanya.

Sebelumnya, KPK menegaskan usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan sektor politik masih menjadi salah satu area rawan tindak pidana korupsi.

“Kami memandang sektor politik masih rawan korupsi. Karena itu, KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, KPK menjalankan berbagai program pencegahan, seperti pendidikan politik berintegritas dan kampanye tolak politik uang.

Selain itu, melalui fungsi monitoring, KPK juga memetakan area rawan korupsi yang kemudian menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan.

“Hasil kajian itu kami jadikan rekomendasi untuk dibahas dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Budi berharap rekomendasi tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki tata kelola politik, termasuk soal pembatasan masa jabatan ketua umum partai.

Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel.