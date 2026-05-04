Pembekalan LPDP Libatkan TNI, Purbaya: Bukan untuk Perang tapi Perkuat Nasionalisme

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keterlibatan TNI dalam pembekalan persiapan keberangkatan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bukan untuk tujuan militer.

Dia menegaskan, pembekalan dari TNI bertujuan untuk memperkuat disiplin dan rasa nasionalisme terhadap negara.

"LPDP itu ada pembekalan lebih lanjut dalam hal dari TNI, bukan untuk perang, tapi untuk melatih memperkuat rasa nasionalisme mereka. biasanya kalau dihukum bukan push up, sit up. disiplin itu kan latihan kecintaan ke negaranya," ujar Purbaya kepada wartawan, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, pembekalan TNI dinilai penting agar para penerima beasiswa tak lagi menghina negara sendiri usai kuliah di luar negeri.

"Jangan sampai nanti kayak waktu kemarin-kemarin pergi ke luar abis itu hina-hina negara sendiri. itu nanti yang utama," kata dia.

Terkait dengan anggaran tambahan untuk pembekalan TNI kepada penerima LPDP, Purbaya tak mempermasalahkan. Justru kata dia hal itu merupakan investasi.

"Ya gapapa. Itu investasi. Kalau nambah sedikit, nggak banyak kan pasti. Dibanding biaya mereka bertahun-tahun di luar negeri. Terus kalau nggak balik, ruginya banyak saya," jelasnya.



