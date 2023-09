Pemblokiran Epic Games Dibuka, Gamer Bahagia

Kabar gembira bagi pengguna Epic games store di Indonesia. Pasalnya situs penyedia permainan game online berbayar asal Amerika serikat tersebut, telah merampungkan proses pendaftaran PSE lingkup privat dan sudah terdaftar di kementerian Kominfo.

Berdasarkan hasil pantauan inilah.com, Rabu (10/8/2022), perusahaan pengembang game sekaligus platform game PC ini, sudah bisa diakses kembali sejak diblokir pada tanggal 30 Juli lalu. Mereka mendaftarkan diri dengan nama sistem Epic Games Store melalui perusahaan Epic Games International S.A.R.L Bertrange, Root Branch pada hari Selasa, 9 Agustus 2022.

Lantaran platform Steam Games itu sudah kembali boleh berlenggang di dalam negeri, sejumlah warganet berceloteh di jagat Twitter.

"Akhirnya Epic Games daftar PSE!!!!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa akhirnya bisa nafas, setelah nunggu nunggu ngga pasti," seru akun @muginotgo**, Rabu (10/8).

Netizen lain turut berbahagia lewat Twitter dengan menuliskan kalimat keriaan di akun jagat maya.

"Epic Games has finally registered in the PSE, Rejoice for indonesia gamers!!" kata akun @Huntera_IX_R***.

Epic Games Store menawarkan layanan yang serupa dengan Steam tapi dari sisi katalog atau koleksi game yang dijual lebih didominasi game indie. Epic Games Store sendiri merupakan anak bisnis dari Epic Games yang dikenal sebagai penyedia game engine.

Game engine adalah rangkaian software yang digunakan untuk menciptakan game, dalam hal ini game engine buatan Epic Games adalah Unreal Engine. Pemblokiran Epic Games Store sempat diklaim ikut berdampak ke akses developer atau pembuat game untuk mengembangkan karya mereka.

Di Indonesia nama Epic Games Store memang kalah populer karena pilihan game yang disediakan namun dari sisi bisnis global diklaim angka pengguna kompetitor Steam tersebut terus bertambah.

Sejak tahun 2018 setiap dua minggu sekali Epic Games akan menyediakan dua game gratis untuk dimiliki secara cuma-cuma. Di momen tertentu mereka akan menyediakan game dari franchise terkenal yang usianya sudah dua hingga tiga tahun sejak dirilis sementara sisanya adalah game-game indie.

Tidak hanya memperoleh keuntungan dari pengembangan game engine Unreal Engine namun Epic Games juga masih diuntungkan dari game buatan mereka sendiri yaitu Fortnite yang laris manis untuk pasar game di Amerika dan Eropa.

