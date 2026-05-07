Pemerasan Sertifikasi K3 di Kemnaker Terkuak! Berawal dari 'Surat Kaleng'

Fahrurozi, saat masih menjabat Plt Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker. (Foto: Antara)

Mantan Plt Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Dirjen Binwasnaker dan K3), Fahrurozi, mengungkapkan awal mula dugaan pemerasan soal sertifikasi K3 di Kemnaker terkuak.

Awal mula terungkapnya dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker itu disampaikan Fahrurozi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Fahrurozi menyebut awalnya dugaan pemerasan terungkap dari banyaknya 'surat kaleng' yang diterima Kemnaker.

Dari surat tersebut Fahrurozi baru terpikir untuk menanyakan perihal sumber uang Rp 20 juta yang dia terima setiap bulan dari Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan.

"Jadi memang Pak, banyak surat kaleng, surat pengaduan. Itulah sebetulnya yang menjadi trigger saya untuk, 'Wah, berarti ini harus saya tanyakan sebetulnya uang apa'," kata Fahrurozi dalam sidang.

Fahrurozi sebelumnya mengakui menerima 'jatah' Rp 20 juta dari Hery Sutanto. 'Jatah' tersebut diterima sejak 2021 sampai Februari 2025.

Fahrurozi mengaku awalnya tidak tahu sumber uang tersebut. Tapi setelah banyaknya surat kaleng yang diterima Kemnaker, baru kemudian dia menanyakannya ke Hery Sutanto.

"Itu sebetulnya, Pak. Akhirnya saya tanyakan ke Pak Herry. Jawabannya ya itu (ucapan terima kasih dari PJK3)," ucapnya.

Menurut Fahrurozi, isi surat kaleng tersebut menyangkut adanya dugaan oknum pegawai Kemnaker yang meminta uang terkait sertifikasi K3.

"Surat kaleng itu pada intinya adalah di dalam proses sertifikasi itu ada anggota kita, oknum-oknum kita yang meminta uang. Intinya seperti itu," terang Fahrurozi.

Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Fahrurozi, mengakui menerima 'jatah' Rp 20 juta dari Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan. Dia menerima jatah uang tersebut rutin setiap bulan.

Soal jatah ini dikonfirmasi oleh jaksa penuntut umum kepada Fahrurozi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta siang tadi, Kamis (7/5/2026).

Fahrurozi mengaku mendapatkan total Rp 100 juta dari Hery Sutanto. Uang tersebut mulai dia dapat usai dilantik jadi Plt Dirjen Binwasnaker dan K3.

"Jadi ini setiap bulan setelah Saudara dilantik jadi Plt Dirjen, Saudara terima dari Pak Herry Sutanto. Total Rp 100 juta?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Fahrurozi.