Pemerintah akan Pantau Nasib Dua Kapal Pertamina Terjebak di Teluk Arab

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan akan terus memonitor dua kapal milik PT Pertamina yang saat ini masih terjebak di Teluk Arab. Di mana, insiden tersebut terjadi akibat situasi di Selat Hormuz yang kian memanas.

"Pemerintah Indonesia terus memantau secara cermat perkembangan situasi di kawasan, termasuk Selat Hormuz, melalui koordinasi dengan KBRI Tehran serta otoritas dan mitra terkait," kata Juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Yvonne memastikan pihaknya melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran (KBRI Tehran) dan PT Pertamina International Shipping (PIS) akan terus berkoordinasi. Langkah ini dilakukan dengan para pihak terkait di Iran untuk mendukung kelancaran perlintasan kapal Indonesia.

"Terdapat sejumlah aspek teknis dan mekanisme operasional di lapangan yang masih perlu diperhatikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Yvonne memastikan pemerintah mengutamakan keselamatan para awak kapal. Pihaknya juga memprioritaskan keamanan dua kapal tersebut.

"Keselamatan awak kapal serta keamanan kapal dan seluruh muatannya menjadi prioritas Pemerintah Indonesia saat ini," tuturnya.

Sebelumnya, ketegangan geopolitik yang kembali mendidih di Timur Tengah mulai berdampak langsung pada aset pelayaran nasional. PT Pertamina International Shipping (PIS) mengonfirmasi bahwa dua kapal raksasa miliknya, yakni 'Pertamina Pride' dan 'Gamsunoro', saat ini tertahan di perairan Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz.

Kondisi ini merupakan imbas langsung dari situasi keamanan yang sangat dinamis dan memburuknya kembali relasi antara Iran dan Amerika Serikat di jalur pelayaran strategis tersebut.

Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita, menegaskan bahwa pihak manajemen terus melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan kapal dan eskalasi konflik di lapangan.

"Kedua kapal PIS, yaitu 'Pertamina Pride' dan 'Gamsunoro', saat ini masih berada di Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. PIS terus memonitor secara saksama perkembangan situasi yang sangat dinamis di sana," ujar Vega dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4/2026).

Menyikapi blokade dan potensi ancaman militer di Selat Hormuz, PIS tidak mengambil risiko. Vega menyatakan bahwa perusahaan saat ini tengah menjalin koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan otoritas keamanan berwenang.

Langkah ini diambil guna menyusun rencana pelayaran (passage plan) yang paling aman bagi kedua kapal beserta seluruh muatannya.



"Keselamatan seluruh awak kapal, keamanan kapal, serta muatannya menjadi prioritas utama perusahaan saat ini. Kami berharap kondisi segera kondusif agar kapal dapat melanjutkan pelayaran dengan aman," tegasnya.