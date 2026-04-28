Menhub Lapor ke Prabowo Mau Evaluasi Taksi Green Usai Kecelakaan Maut Kereta di Bekasi

Armada taksi listrik Green SM Indonesia yang terlibat dalam kecelakaan KRL-KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: X/@TMCPoldaMetro)

Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan akan mengevaluasi secara menyeluruh pascakecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo dan KRL di wilayah Bekasi. Menurutnya, proses evakuasi dilakukan secara cepat dan terkoordinasi oleh berbagai pihak.

"Sejak kejadian tadi malam, proses evakuasi dilakukan secara intensif, cepat, dan hati-hati, termasuk upaya penyelamatan terhadap korban yang sempat terjebak di dalam gerbong," kata Teddy dalam unggahan akun Instagram @sekretariat.kabinet, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Teddy menjelaskan seluruh korban telah berhasil dievakuasi dan mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit.

"Petugas gabungan terus bekerja di lokasi untuk memastikan seluruh korban dapat dievakuasi dengan aman. Seluruh korban dirawat intensif di 12 rumah sakit sekitar Bekasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Teddy mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto juga telah turun langsung menjenguk korban di rumah sakit. Dalam kunjungannya, Prabowo memberikan instruksi agar seluruh korban mendapat penanganan terbaik.

"Dalam kesempatan ini, Bapak Presiden telah memberikan instruksi langsung agar seluruh korban luka mendapatkan perawatan optimal hingga pulih," tuturnya.

Teddy juga memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian.

Langkah ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Pemerintah juga akan mengevaluasi pihak terkait, termasuk perusahaan transportasi.

"Termasuk dalam hal ini Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Daratnya telah menyampaikan akan mengevaluasi pihak perusahaan taksi Green," paparnya.

Teddy menegaskan pemerintah berkomitmen melakukan penataan sistem keselamatan, khususnya di perlintasan sebidang. Sebagai langkah konkret, Prabowo juga telah menyetujui pembangunan infrastruktur untuk mengurangi risiko kecelakaan.

"Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi guna mengurangi risiko kecelakaan, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut," jelasnya.

