Pemerintah Diminta Evaluasi Total Sistem Keselamatan Perkeretaapian Nasional

Warga mengamati taksi listrik Green SM yang rusak pascakecelakaan dengan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional agar kejadian kecelakaan antara KRL Commuter Line dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Bekasi.

Langkah ini dilakukan agar insiden mau tersebut tidak terulang pada masa mendatang.

“Peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting. Evaluasi total terhadap sistem operasional, manajemen keselamatan, dan pengawasan harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Fraksi Partai Golkar DPR RI mendorong seluruh pihak terkait untuk bertindak cepat, transparan, dan akuntabel dalam menangani dampak kecelakaan ini serta dalam mengusut penyebabnya secara tuntas.

Sarmuji juga menyampaikan keprihatinan sekaligus duka mendalam atas peristiwa kecelakaan yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (27/4/2026) malam.

Ia menyampaikan dukungan penuh kepada seluruh korban, yang mengalami luka maupun yang terdampak secara psikologis akibat insiden tersebut. Ia berharap para korban dapat segera mendapatkan penanganan terbaik dan pulih secepat mungkin.

“Kami menyampaikan simpati dan dukungan yang tulus kepada para korban. Keselamatan dan pemulihan mereka harus menjadi perhatian utama semua pihak,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir secara maksimal dalam memberikan bantuan kepada para korban dan keluarga yang terdampak, dalam bentuk perawatan medis, santunan, maupun pendampingan psikososial.

“Pemerintah harus memastikan seluruh korban dan keluarganya mendapatkan bantuan yang maksimal dan menyeluruh,” kata Sarmuji.

Ia juga meminta agar proses evakuasi dan penyelamatan dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik, dengan mengutamakan keselamatan seluruh pihak di lapangan.

“Proses penyelamatan harus dilakukan secara maksimal dengan koordinasi yang solid antar-instansi. Setiap detik sangat berharga dalam situasi darurat seperti ini,” ujarnya.