Pemerintah Dinilai Abaikan Kualitas dan Kompetensi Guru

Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, menilai pemerintah lebih sibuk urus kurikulum pendidikan daripada kualitas dan kompetensi guru. Rakhmat menegaskan sebagus apapun kurikulum tak akan berhasil jika kualitas gurunya tidak menunjang.

"Nah, faktanya selama ini bahwa ketika mengatakan pendidikan kita lebih sibuk kepada urusan kurikulum gitu ya, itu menurut saya sebuah kenyataan. Karena akhirnya kemudian kita lebih sibuk fokus ke kurikulum, menafikan kompetensi gurunya, gitu ya," kata Rakhmat kepada inilah.com, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Rakhmat menyebut kondisi pendidikan di Indonesia ironis. Karena menurutnya, anggaran pendidikan hanya habis karena pemerintah sibuk mengurusi kurikulum.

"Nah, ini menjadi ironis kenapa? Karena secanggih apa pun kurikulumnya, Anda mau kurikulumnya model A, model B, model C dengan berbagai nama istilahnya, tapi kalau kompetensi gurunya nggak sesuai, gurunya nggak kompeten, ya itu percuma kurikulum itu. Itu akan habis anggarannya di situ," terangnya.

Rakhmat mengaku serung mengisi pelatihan guru-guru di Jakarta yang pesertanya kategori Gen Z. Dia menilai peningkatan kualitas dan kompetensi guru-guru di Tanah Air semestinya dilakukan sejak dini.

"Kemampuan mereka lebih cerdas gitu ya, guru-guru yang Gen Z awal gitu ya, Gen Z awal yang mereka baru lulus S1, kemudian baru lulus PPG, dan mereka siap jadi guru di sekolah-sekolah gitu kan. Dan itu juga menurut saya mewarnai di sekolah-sekolah di berbagai daerah yang lain ya, generasi baru itu. Jadi saya kira itu menjadi penting di sana gitu ya," pungkasnya.

Pandangan Rakhmat di atas disampaikan untuk menangapi postingan akun Tiktok bernama Cerita Pengajar. Di mana dalam salah satu postingannya akun tersebut menyebut bahwa pendidikan di Indonesia dibuat untuk gagal.

Isi postingan tersebut menceritakan pandangan seorang pengajar yang tidak disebutkan identitasnya. Pengajar dimaksud memaparkan pengalamannya.

"5 tahun jadi pengajar aku sadar. Kita bukan lagi 'mendidik', kita cuma lagi 'menjalankan administrasi ' supaya negara kelihatan rapi di atas kertas," begitu isi postingannya.