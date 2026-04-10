Pemerintah Godok Kebijakan Atasi Kenaikan Harga Komoditas Global: Termasuk Plastik

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah)

Tahun ini, para menteri sektor ekonomi di Kabinet Merah Putih (KMP) menghadapi sejumlah tantangan besar, dampak perang Iran yan dikeroyok zionis Israel dan Amerika Serikat (AS). Salah satunya adalah meroketnya harga bahan baku plastik.

Khusus untuk bahan baku plastik, yakni nafta, kenaikan harga membuat biaya ikut melambung. Kini banyak pedagang kecil, termasuk pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) mengeluhkan mahalnya harga plastik kemasan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan berbagai skema untuk mengantisipasi lonjakan harga akibat dinamika geopolitik global.

"Yang terjadi, dinamika di tempat lain itu akan memengaruhi kita dan memengaruhi banyak sektor. Kalau tadi kita bicara sektor BBM, maka banyak komoditas lain yang ikut terdampak, salah satunya soal plastik," ujar Mensesneg Prasetyo di Kompleks Istana Negara, Jakarta, dikutip Jumat (10/4/2026).

Ia mengatakan, pemerintah terus memantau secara intensif perkembangan harga komoditas global yang berpotensi berdampak langsung terhadap masyarakat Indonesia, termasuk bahan baku industri, energi, dan kebutuhan pokok.

"Kami, pemerintah, terus-menerus setiap hari memonitor seluruh komoditas yang terkena dampak kenaikan harga di dunia," kata dia.

Terkait skema khusus untuk menjaga stabilitas harga, Mensesneg Prasetyo mengatakan pemerintah masih membahas berbagai opsi yang memungkinkan. Ia mengakui bahwa penyelesaian kenaikan harga komoditas global tidak bisa dilakukan secara instan.

"Itu skema-skema sedang kita terus diskusikan. Menyelesaikannya tidak serta-merta mudah," ujar Mensesneg Prasetyo.

Sebagai contoh, pria asal Ngawi, Jawa Timur (Jatim), itu menjelaskan bahwa upaya mengamankan pasokan minyak membutuhkan proses yang tidak sederhana, termasuk mencari sumber baru yang sebelumnya menjadi mitra pasokan Indonesia.

“Ini kan butuh waktu. Tapi yang pasti adalah kita terus mencari skema untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terdampak akibat situasi geopolitik,” tutur dia.

Sebagai informasi, harga plastik domestik dilaporkan melonjak antara 30 persen hingga 80 persen. Kenaikan ekstrem ini terjadi seiring memanasnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, yang mengganggu distribusi nafta sebagai bahan baku utama plastik.

Lonjakan harga minyak global dan gangguan pasokan bahan baku turunan minyak bumi menjadi pemicu utama yang mengancam biaya operasional UMKM yang bergantung pada kemasan plastik.