Pemerintah Hadir untuk Bantu Rakyat, Mentan Amran Sindir Pengkritik MBG Tak Pernah Miskin

Tak sedang bercanda, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyayangkan banyak pihak rajin mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tujuannya jelas, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat kurang mampu.

Mentan Amran menilai, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar bagi-bagi bantuan pangan, tetapi memiliki dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam menggerakkan perekonomian daerah.

"Jadi, jangan melihat MBG berdiri sendiri. Program tersebut adalah penggerak ekonomi di desa. Dari hortikultura, sayur-sayuran, penjual ayam, telur, semua bergerak dari hulu sampai hilir. Mungkin yang mengkritik tidak pernah miskin," kata Mentan Amran di Hotel Pantai Gapura, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/4/2026).

Dia menuturkan, program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama bagi anak-anak yang rentan terhadap masalah gizi.

Sehingga, kata Mentan Amran yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), program MBG tidak berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek. Pasalnya, penerima manfaatnya belum tentu menjadi pemilih dalam Pemilu 2029, termasuk pemilihan presiden.

"Ini investasi untuk anak-cucu kita. Anak SD, SMP, SMA belum ikut pemilihan. Artinya ini betul-betul gagasan untuk generasi ke depan. Kita tidak boleh ego, banyak anak-anak kita yang kelaparan, stunting kita masih 21 persen," ujar Mentan Amran.

Dia menambahkan, program MBG berperan sebagai penggerak ekonomi desa karena menciptakan permintaan langsung terhadap produk pertanian dan peternakan. Menurutnya, jutaan pelaku usaha kecil ikut merasakan dampaknya.

"Bayangkan kalau Rp300 triliun bergerak di desa. Peternak ayam, telur, sapi, kambing itu bergerak semua. Ada 3,8 juta peternak kita, ini menjadi off-taker untuk sayur, telur, ayam, daging," katanya.

Selain itu, pemerintah juga mengintegrasikan MBG dengan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih untuk memangkas rantai distribusi. Dengan skema ini, produk dari petani dapat langsung disalurkan ke konsumen melalui koperasi.

"Kalau ada koperasi desa, dari petani langsung ke koperasi lalu ke konsumen. Rantai pasok yang dulu delapan tahap bisa dipangkas menjadi tiga. Keuntungan yang sebelumnya besar di perantara bisa berpindah ke petani dan konsumen," jelasnya.

Menurut Mentan Amran, kombinasi MBG, Kopdes Merah Putih, dan hilirisasi sektor pangan dirancang sebagai satu kesatuan untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus menjaga stabilitas harga.

Program ini juga dinilai sebagai langkah untuk mengurangi dominasi perantara dalam distribusi pangan.

Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong hilirisasi protein melalui pembangunan peternakan terintegrasi. Sejumlah proyek telah dimulai dengan melibatkan BUMN untuk menjamin pasokan pakan, bibit, dan stabilitas harga bagi peternak kecil.