Pemerintah Indonesia tak Bisa Lakukan Penarikan Pasukan TNI Sepihak dari Lebanon

Prajurit TNI dari Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Kontingen Garuda Indobatt XXIII-R/UNIFIL membersihkan puing-puing badan jalan untuk membuka jalur distribusi logistik di Lebanon Selatan, Senin (4/11/2024). (Foto: Dok. Penerangan Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-R/UNIFIL)

Ukuran Font Kecil Besar

Akademisi sekaligus pengamat Hubungan Internasional (HI) UPN Veteran Jakarta, Asep Kamaluddin memaparkan terdapat tiga perspektif yang saling bertolak belakang sebenarnya bila berbicara mengenai langkah yang perlu diambil pasca gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas di Lebanon Selatan akibat serangan Israel.

Pertama, perspektif realisme, yakni dengan mengutamakan keselamatan prajurit. "Ketika mandat menjaga perdamaian berubah menjadi terjebak di tengah perang terbuka, mempertahankan pasukan dinilai mengorbankan nyawa secara sia-sia demi misi yang tidak lagi relevan secara faktual," kata Asep kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Kamis (2/4/2026).

Kedua, perspektif liberalisme institusional, yaitu menekankan posisi geopolitik. Menurutnya, penarikan sepihak dapat merusak kredibilitas Indonesia sebagai kontributor perdamaian dunia dan menghilangkan daya tawar diplomasi di Timur Tengah.

"Ketiga, perspektif hukum internasional, yakni penarikan (pasukan) harus mematuhi aturan PBB. Langkah gegabah tanpa koordinasi berisiko menciptakan kekosongan keamanan (security vacuum) yang memperparah krisis," tambah Asep menerangkan.

"Secara objektif, opsi terbaik bukanlah penarikan emosional, melainkan evaluasi total terhadap Rules of Engagement (RoE) dan jaminan keamanan dari PBB," sambung dia.

Prajurit TNI Jadi Korban

Sebelumnya, rentetan peristiwa maut bermula pada Minggu malam (29/3/2026), ketika seorang personel penjaga perdamaian asal Indonesia dilaporkan gugur setelah sebuah peluru menghantam salah satu pos jaga.

Duka pasukan TNI yang tergabung dalam UNIFIL di Lebanon bertambah dalam 24 jam terakhir setelah dua personel lainnya dinyatakan gugur dalam serangan yang menghantam kendaraan patroli mereka di wilayah Bani Haiyyan.

UNIFIL

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) merupakan misi penjaga perdamaian yang telah beroperasi di Lebanon selatan sejak dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1978. Mandatnya kemudian diperkuat pada 2006 untuk memantau penghentian permusuhan. Kini, dengan gugurnya para personel di tengah garis api, mandat perdamaian tersebut tengah menghadapi ujian paling berat dalam beberapa dekade terakhir.

Akibat hal ini, Pemerintah Prancis secara resmi mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar rapat darurat menyusul gugurnya tiga personel UNIFIL.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menegaskan bahwa langkah diplomasi tingkat tinggi ini diambil karena situasi di lapangan sudah masuk dalam kategori insiden yang sangat serius.

"Karena insiden yang sangat serius melibatkan pasukan UNIFIL, saya telah meminta rapat darurat Dewan Keamanan PBB," tegas Barrot melalui pernyataan di media sosial X, Senin (30/3/2026).

Barrot mengutuk keras serangan yang merenggut nyawa para penjaga perdamaian tersebut. Selain menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban, ia menuntut penyelidikan segera untuk mengungkap kronologi kejadian secara transparan.

