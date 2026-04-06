Pemerintah Jamin Harga Pertalite-Biosolar Stabil, Pengguna Pertamax Siap-siap

Pengendara motor antre BBM non subsidi jenis Pertamax di salah satu SPBU kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (1/3/2026). (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/bar).

Kabar segar bagi pengguna Pertalite dan Biosolar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan naik hingga tutup tahun 2026.

Langkah ini diambil sebagai bantalan atas meroketnya harga minyak dunia akibat tensi geopolitik yang kian panas. Pemerintah memilih pasang badan demi menjaga daya beli masyarakat yang sedang berupaya stabil.

"Guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli seperti yang sudah diumumkan pada tanggal 31 Maret yang lalu, pemerintah dan Pertamina sudah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Sekali lagi, BBM bersubsidi itu adalah Pertalite dan Biosolar," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Airlangga menjelaskan, berdasarkan hitungan kalkulasi fiskal, harga BBM subsidi masih dalam zona aman selama rata-rata harga minyak mentah dunia berada di level USD97 per barel.

"Pak Menteri Keuangan akan menjelaskan, selama harga minyak tidak lebih dari USD 97 per barel secara rata-rata, maka harga BBM ini bisa kita pertahankan sampai bulan Desember tahun ini," lanjutnya.

Bagaimana dengan nasib BBM non-subsidi? Airlangga belum mau bicara banyak. Menurutnya, pemerintah masih menimbang-nimbang angka yang pas sebelum dilempar ke publik.

"Itu masih dikaji. Setelah pengkajian selesai, pasti akan segera disampaikan ke publik," jelas Airlangga singkat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Pertalite dan Biosolar tidak akan dihapus dari pasaran hingga akhir 2026. Ia menjamin, meski subsidi membengkak, angka defisit anggaran tetap akan dijaga di bawah batas aman 3 persen PDB sesuai undang-undang.

"Waktu kami melakukan exercise, dengan asumsi harga minyak dunia rata-rata USD 100 per barel sampai akhir tahun, dan ditambah dengan efisiensi lain, pemotongan dan penghematan di sana-sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9%. Jadi, harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran kita cukup," tegas Purbaya.

