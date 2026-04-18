Pemerintah Pastikan Program Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

Pemerintah memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran dengan menyasar langsung anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui mekanisme yang transparan dan terukur. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional ini dirancang sebagai solusi konkret untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

Pendekatan yang digunakan pun berbeda dari sistem pendidikan pada umumnya, di mana pemerintah tidak membuka pendaftaran, melainkan aktif melakukan penjangkauan langsung kepada calon siswa yang memenuhi kriteria.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat dilakukan dengan sistem jemput bola guna memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan proses penjangkauan secara masif ke berbagai daerah.

“Kita sekarang sedang bersiap untuk melakukan penjangkauan siswa-siswa Sekolah Rakyat. Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran. Semua dijangkau secara aktif,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjangkau masyarakat rentan yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas selama pelaksanaan program berlangsung. Menteri Sosial mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan praktik titipan maupun suap menyuap dalam proses seleksi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden agar program strategis tersebut berjalan bersih dan tepat sasaran.

Di tingkat daerah, dukungan terhadap Program Sekolah Rakyat terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi menyatakan kesiapan daerahnya dalam mendukung implementasi program tersebut.

"Kami berharap program ini segera memberikan manfaat nyata bagi anak-anak di Morowali Utara. Daerah kami siap berkolaborasi penuh dengan Kemensos untuk memastikan setiap anak dari keluarga rentan mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dan berkualitas," tegas Bupati Delis.



Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data presisi untuk memastikan intervensi program berjalan efektif. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk memperbaiki akurasi data serta mengembangkan sistem berbasis geolokasi guna memetakan kondisi masyarakat secara detail.

Melalui pendekatan tersebut, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjangkau wilayah-wilayah prioritas, termasuk daerah pesisir yang masih berada pada kategori kemiskinan ekstrem.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat, Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.