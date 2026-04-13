Pemerintah Perlu Perkuat Empat Sektor Ini kalau Mau Ekonomi Tembus 5 Persen

llustrasi empat sektor ekonomi yang perlu diperkuat untuk kejar target pertumbuhan 5 persen. (Foto: Generator AI).

Ukuran Font Kecil Besar

Target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada 2026 bukan perkara mudah di tengah karut-marut geopolitik. Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, mengingatkan pemerintah agar tidak fokus pada satu sektor saja jika ingin angka tersebut tercapai.

“Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor. Pemerintah harus menggerakkan seluruh ‘mesin’ pertumbuhan melalui kombinasi sektor tradisional dan sektor modern yang bernilai tambah tinggi,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Rahma merinci empat poin utama. Pertama, sektor manufaktur harus didorong melalui hilirisasi SDA seperti nikel dan bauksit. Kedua, penguatan sektor pertanian yang kini tumbuh di atas lima persen.

"Jangan lupa penyederhanaan distribusi pupuk dan alat mesin pertanian. Karena itu merupakan modal untuk peningkatan produktivitas. Implementasi program seperti lumbung pangan supaya harga-harga pangan tetap stabil untuk meningkatkan permintaan domestik terhadap hasil tani," kata Rahma.

Ketiga, menjaga konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54 persen terhadap PDB melalui stabilitas harga pangan. Terakhir, pengembangan energi hijau seperti program Biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai Juli 2026.

“Target pertumbuhan tinggi memerlukan aliran modal besar (FDI) ke kita. Ada multiplier effect penciptaan lapangan kerja baru yang formal,” tuturnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan optimisme serupa didukung fundamental domestik yang kuat. Hingga Maret 2026, penerimaan pajak meningkat 14,3 persen menjadi Rp462,7 triliun, sementara sektor manufaktur tetap ekspansif.

Pemerintah juga mengandalkan kebijakan strategis B50 untuk efisiensi anggaran. “Kebijakan B50 diperkirakan memberikan penghematan anggaran hingga Rp48 triliun,” ungkap Airlangga.

Selain itu, pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan rasio utang di level 40 persen terhadap PDB dan defisit anggaran di kisaran 3 persen hingga akhir tahun.

