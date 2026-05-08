Pemilik PT Dwifarita Fajarkharisma Diperiksa KPK di Kasus DJKA

Pemilik PT Dwifarita Fajarkharisma dan PT Hapsaka Mas, Muchamad Hicmat, diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Selain Muchamad Hicmat, penyidik KPK juga memeriksa karyawan PT Len Railway System, Ushadi Laksana.

"Hari ini Jumat (8/5), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Berdasarkan informasi, kedua saksi yang dipanggil sudah hadir sejak pagi. Hicmat tiba di Gedung KPK Merah Putih pukul 08.55 WIB, sedangkan Ushadi pukul 09.48 WIB.

Seperti diketahui, kasus dugaan suap di lingkungan DJKA ini terkuak dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Dari OTT terseebut KPK menetapkan 10 orang tersangka. Kesepuluh tersangka tersebut diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

