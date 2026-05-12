3 Pemimpin Dunia yang Bisa Menerbangkan Pesawat

Pemimpin Dunia yang Bisa Menerbangkan Pesawat

Dalam acara KTT ASEAN ke-48 yang digelar di Cebu, Filipina, ada satu momen yang mencuri perhatian publik, yaitu kedatangan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, yang diketahui menerbangkan langsung pesawat kepresidenannya sendiri menuju lokasi acara.

Dalam tangkapan foto yang beredar, Sultan Bolkiah terlihat duduk di kursi pilot pesawat Boeing 747-8 VIP milik kerajaan Brunei, didampingi putranya, Abdul Mateen.

Aksi tersebut membuat banyak orang kagum, mengingat tidak banyak kepala negara yang memiliki kemampuan menerbangkan pesawat sendiri.

Selain Sultan Bolkiah, ternyata ada sejumlah pemimpin dunia lain yang juga dikenal memiliki lisensi pilot dan kemampuan mengendalikan pesawat udara.

Para Pemimpin Dunia yang Bisa Menerbangkan Pesawat

1. Sultan Hassanal Bolkiah

Sultan Hassanal Bolkiah saat tiba di Cebu usai menerbangkan sendiri Boeing 747 menuju KTT ASEAN 2026 (Foto: youtube@aseanphilippines2026)

Sultan Hassanal Bolkiah ternyata sering menerbangkan pesawat pribadinya, termasuk pesawat raksasa Boeing 747 untuk menghadiri kunjungan kenegaraan dan pertemuan internasional.

Bahkan pada 6 Mei 2026, Sultan Hassanal Bolkiah terlihat duduk di kursi pilot dan menerbangkan pesawat Boeing 747-8 VIP miliknya menuju KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina.

Ini bukan kali pertamanya. Sebelumnya, Sultan beberapa kali tertangkap kamera menerbangkan pesawat sendiri dalam berbagai kesempatan, salah satunya saat mengunjungi Washington, AS, untuk menemui mantan Presiden Barack Obama.

2. Raja Abdullah II, Yordania

Raja Abdullah II (Foto: Business Insider)

Sebelum menyandang status sebagai pemimpin negara, Abdullah II pernah menyandang status sebagai komandan pasukan khusus dan terlatih menerbangkan berbagai jenis pesawat dan helikopter tempur.

Meski telah menyandang status sebagai Raja, ia masih turun ke lapangan dan menerbangkan pesawat untuk misi kemanusiaan.

Salah satu momen paling berkesannya adalah saat ia menerbangkan pesawat angkut C-13 militer untuk menerjunkan bantuan makanan dan medis ke Gaza pada tahun 2024.

3. Raja Maha Vajiralongkorn, Thailand

Raja Maha Vajiralongkorn dan Ratu Suthida saat menerbangkan Boeing 737-800 ke Bhutan (Foto: YouTube / Outsider's Aviation)

Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn ternyata memiliki lisensi pilot komersial (ATPL) dan sudah punya ribuan jam terbang, baik menggunakan pesawat tempur militer dan pesawat sipil.

Kemampuannya tidak perlu diragukan, karena pada April 2025 silam, ia pernah menerbangkan pesawat besar Boeing 737-800 ke Bhutan, dengan posisi Raja sebagai pilot utama dan Ratu Suthida sebagai kopilot.

Sebagai informasi, Bandara Internasional Paro, Bhutan, dikenal sebagai salah satu bandara yang paling sulit dan berbahaya di dunia karena lokasinya di antara pegunungan tinggi.

Sementara sang ratu, juga merupakan pilot berlisensi yang pernah bekerja sebagai pramugari dan kini sering mendampingi Raja di kokpit sebagai kopilot.