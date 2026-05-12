Pemprov DKI Dalami Dugaan Kebocoran Pajak hingga Skema Izin Abu-Abu

Polemik parkir di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, mulai mengarah pada isu yang lebih serius, potensi kebocoran pendapatan daerah akibat sistem perizinan dan pemungutan pajak yang belum sepenuhnya transparan.

Pemprov DKI Jakarta mengakui tengah membedah dugaan praktik parkir ilegal yang sebelumnya disegel DPRD DKI.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menegaskan bahwa status ilegal masih dalam tahap pendalaman Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD. Namun, ia tidak menampik adanya celah dalam tata kelola parkir yang kini sedang diusut lintas instansi.

"Dishub dan Bapenda sedang mendalami, karena ini menyangkut dua hal krusial: perizinan dan pemungutan pajak parkir. Kami ingin pastikan, apakah ini benar-benar tanpa izin atau ada proses yang belum tuntas," kata Yustinus di Balai Kota, Selasa (12/5/2026).

Isu yang mencuat bukan sekadar keberadaan parkir liar, melainkan dugaan adanya praktik semi-legal yang berpotensi merugikan kas daerah. Dengan omzet parkir yang disebut-sebut bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per hari, potensi pajak yang tidak terserap menjadi sorotan utama.

Pemprov DKI mengklaim tidak akan menoleransi praktik parkir yang melanggar aturan. Namun di sisi lain, mereka juga mengakui kompleksitas sistem pengelolaan parkir di Jakarta yang melibatkan berbagai skema, mulai dari swasta mandiri hingga kerja sama dengan pemerintah.

"Pengelolaan parkir ini beragam. Ada yang sepenuhnya swasta tapi tetap wajib setor pajak, ada juga yang dikelola Dishub dan dikerjasamakan. Nah, ini yang sedang kami telusuri, apakah semuanya berjalan sesuai aturan," jelasnya.

Sebelumnya, Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak di kawasan Blok M Square dan menemukan praktik parkir yang dinilai bermasalah. Lokasi di Jalan Melawai 5 bahkan langsung disegel karena diduga melanggar aturan.

Ketua Pansus, Ahmad Jupiter, menyebut langkah penyegelan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekaligus upaya menyelamatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hilang.

"Kami ingin memastikan tidak ada kebocoran. Parkir ilegal ini bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga berpotensi menggerus PAD," tegasnya.

Kasus ini membuka kembali persoalan lama soal lemahnya pengawasan dan belum solidnya integrasi data antara pengelola parkir, perizinan, dan sistem perpajakan di ibu kota.

Jika terbukti ada pelanggaran, bukan tidak mungkin kasus ini berkembang ke ranah hukum yang lebih luas.