Pemprov DKI Genjot Akses Sekolah Lewat Ijazah Gratis hingga Sekolah Swasta Tanpa Biaya

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno saat meninjau Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026). (Foto: Antara/HO-Pemprov DKI Jakarta)

Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 untuk memperkuat berbagai kebijakan yang menyasar langsung hambatan pendidikan, mulai dari persoalan ijazah tertahan hingga keterbatasan biaya sekolah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, pendekatan pemerintah kini tidak hanya sebatas imbauan moral, tetapi diwujudkan dalam program konkret agar anak-anak tetap bisa mengakses pendidikan.

"Pendidikan harus membuka jalan, bukan menjadi penghalang. Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena biaya atau kendala administratif," kata Rano di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5/2026).

Salah satu langkah strategis yang didorong adalah program pemutihan ijazah bekerja sama dengan BAZNAS BAZIS DKI Jakarta. Program ini menyasar siswa yang ijazahnya tertahan akibat tunggakan biaya sekolah.

Pada tahap awal tahun 2026, sebanyak 2.026 ijazah dari berbagai jenjang, mulai SD hingga pendidikan nonformal, akan ditebus dengan anggaran hampir Rp4 miliar. Kebijakan ini dinilai krusial karena ijazah menjadi syarat utama untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Selain itu, Pemprov DKI juga mulai memperluas akses pendidikan melalui rencana penerapan sekolah swasta gratis pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini akan mencakup 103 sekolah swasta dan menjadi bagian dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membantu keluarga kurang mampu.

Tak hanya fokus pada pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga mendorong kesiapan lulusan memasuki pasar kerja global. Sebanyak 561 lulusan SMK dilepas untuk bekerja ke luar negeri, termasuk ke Jepang, Malaysia, dan Jerman.

Langkah ini menunjukkan perubahan pendekatan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada akses, tetapi juga pada hasil dan daya saing lulusan.

Di sisi lain, kepedulian terhadap daerah terdampak bencana juga menjadi bagian dari agenda pendidikan. Melalui gerakan Distrik Peduli, Pemprov DKI menyalurkan bantuan senilai Rp2,2 miliar untuk sekolah-sekolah di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut berupa laptop, fasilitas air bersih, hingga perlengkapan sekolah.

Rano juga mengingatkan kembali nilai-nilai pendidikan yang diwariskan Ki Hajar Dewantara, termasuk filosofi “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”.

Ia menilai, peran guru tetap menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pendidikan di tengah berbagai tantangan.

"Pendidikan adalah jalan panjang untuk memerdekakan manusia. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama," terangnya.

Momentum Hardiknas 2026 pun dimanfaatkan sebagai pengingat upaya membuka akses pendidikan tidak bisa berhenti pada wacana, melainkan harus terus diperkuat melalui kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.