Pemprov DKI: Paracetamol Kok Ada di Laut?

Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah menelusuri pencemaran yang terjadi di perairan Teluk Jakarta yang berasal dari paracetamol. Ini diketahui berdasarkan studi yang dilakukan sejumlah akademisi.



Melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Pemprov DKI mendalami riset dan berupaya menghentikan pencemaran yang mengakibatkan ikan-ikan di laut mati mengambang.



"Kita akan perdalam hasil riset. Paracetamol kok ada di laut?" ujar Yogi Ikhwan, Pejabat Humas DLH DKI Jakarta.



Menurutnya, temuan itu masuk kategori pencemaran air laut. Padahal DLH sudah melakukan pemantauan air laut selama dua kali dalam setahun, dan saat ini DLH DKI Jakarta kembali melakukan pengujian kualitas air laut di Teluk Jakarta.



Sebelumnya peneliti dari School of Pharmacy and Biomolecular Sciences, University of Brighton, Lewes Road, Brighton, United Kingdom Centre for Aquatic Environments, University of Brighton, Lewes Road, Brighton, United Kingdom, Research Center for Oceanography, dan Indonesian Institute of Sciences menganalisis sampel dari Teluk Jakarta.



Hasilnya, mereka menemukan konsentrasi tinggi paracetamol di Teluk Jakarta seperti di Muara Angke dan Ancol. Atas temuan inilah Pemprov DKI Jakarta menindaklanjuti asal usul pencemaran di Teluk Jakarta.