Jumat, 17 April 2026 | 28 Syawwal 1447
Pemprov DKI Umumkan 103 Sekolah Swasta Gratis, Ini Daftarnya

Pemprov DKI Umumkan 103 Sekolah Swasta Gratis, Ini Daftarnya

Basuki Medium.jpeg
OlehBasuki Rahmat N.
Jumat, 17 April 2026 - 16:28 WIB
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana. (Foto: DKI Jakarta)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengumumkan daftar 103 sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah swasta gratis untuk tahun ajaran 2026/2027.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan pemilihan sekolah swasta tersebut diprioritaskan untuk kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri.

“Diprioritaskan untuk Satuan Pendidikan Swasta pada kelurahan yang tidak memiliki satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Nahdiana saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Adapun sebelumnya, 40 sekolah swasta sudah masuk dalam program sekolah swasta gratis.

Pada tahun ajaran 2026/2027, Pemerintah Jakarta menambah sebanyak 63 sekolah.

Berikut rincian sekolah yang masuk dalam program sekolah swasta gratis.

Jakarta Barat

Jenjang SMP

SMP Muhammadiyah 32
SMP Al Inayah
SMP Al Hasanah
SMP Cindera Mata Indah
SMP Garuda
SMP Melania I
SMP Kembangan

Jenjang SMA/SMK

SMA Lamaholot
SMAS Budi Murni 2
SMAS YP BDN
SMKS Citra Utama
SMKS Maarif Jakarta
SMKS Permata Bunda
SMKS Benteng Gading Jakarta
SMKS Prima Wisata
SMKS Al Hamidiyah
SMKS Kebon Jeruk Jakarta

Jenjang SLB

SLB B-C Alfiany
SLB C Bina Insan Kamil
SLB B-C Kasih Bunda

Jakarta Pusat

Jenjang SMP

SMP Triwibawa
SMP Trisula Perwari 2
SMP At-Taqwa
SMP Strada Pelita Pejompongan
SMP Islam Al-Ihsan
SMP Paskalis 1
SMP Islam Meranti
SMP YWPM
SMP PSKD 1
SMP Muhammadiyah 16

Jenjang SMA/SMK

SMAS At Taqwa Jakarta
SMAS Taman Madya I Jakarta
SMKS YP IPPI Petojo
SMKS At Taqwa Jakarta
SMKS Taman Siswa 2
SMK Katolik Sint Joseph
SMK Al-Ihsan

Jenjang SLB

SLB BC Harapan Ibu

Jakarta Selatan

Jenjang SD

SD Bhakti Luhur

Jenjang SMP

SMP Trisula Perwari I Jakarta
SMP Yayasan Pendidikan Mulia
SMP Teladan
SMP Plus Khadijah Islamic School
SMP Putra Satria
SMP Al Falah
SMP Perguruan Rakyat 02
SMP Islam Terpadu Arrahman
SMP PSKD IV Bulungan
SMP Yapimda Jakarta

Jenjang SMA/SMK

SMA Plus Khadijah Islamic School
SMKS PGRI 15 Jakarta
SMKS YPK-Kesatuan
SMKS Cyber Media
SMKS Bina Putra Jakarta
SMK Gapura Merah Putih
SMK Jagakarsa​​​​​​​

Jenjang SLB​​​​​​​

SLB Khrisna Murti
SLB B-C Sumber Budi
SLB C Bhakti Luhur
SLB Autis Mutiara
Jakarta Timur

Jenjang SMP

SMP Al Washliyah
SMP Pembangunan
SMP Taman Harapan
SMP Yaspia
SMP Era Pembangunan Umat

Jenjang SMA/SMK

SMA Budi Mulia Utama
SMA Teladan 1 Jakarta
SMAS Wijaya Kusuma
SMAS Muhammadiyah 12 Jakarta
SMKS Cahaya Sakti Jakarta
SMKS Laboratorium Jakarta
SMKS Bina Medika Jakarta
SMKS Cipta Karya Jakarta
SMK Bina Nusa Mandiri
SMK PGRI 16 Jakarta

Jenjang SLB​​​​​​​

SLB A & A+ (Ganda) Elsafan
SLB C Sinar Kasih
SLB Karya Mulya
SLB B-C Bina Karya Insani
SLB BC Abdi Pratama
SLB C Surya Wiyata
SLB C Frobel Montessori
SLB B-C As-Syafiiyah​​​​​​​​​​​​​​

Jakarta Utara

Jenjang SD

SDS Bina Pusaka

Jenjang SMP

SMP Jayakarta
SMP Darul Maarif
SMP Sejahtera
SMP Yakpii DKI Jaya
SMP Plus Al-Fudhola
SMP Tugu Bhakti
SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah
SMP Sari Putra
SMP Fatahilah Jaya

Jenjang SMA/SMK

SMAS Gita Kirti 2
SMAS Katolik Diakonia Jakarta
SMAS Bunga Hati Bangsa
SMAS Al Khairiyah Jakarta
SMKS Raudhatul Jannatunnaim
SMKS Al-Khairiyah Bahari
SMKS Sari Putra
SMKS Fajar Indah
SMK Al-Muttaqin​​​​​​​

Jenjang SLB​​​​​​​

SLB B-C Cahaya Jaya
 

