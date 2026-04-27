Pemprov Kebut Integrasi Layanan Hunian Warga Bantaran Rel Senen

Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi warga yang tinggal di bantaran rel kereta di kawasan Senen Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2026). (Foto: BPMI Sekrerariat Presiden)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat integrasi berbagai layanan dasar untuk mendukung pembangunan hunian baru bagi warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Fokusnya tak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan kawasan tersebut terhubung dengan sistem layanan kota.

Salah satu yang disiapkan adalah pasokan air bersih melalui koordinasi dengan PAM Jaya. Selain itu, akses transportasi juga akan diintegrasikan oleh Dinas Perhubungan agar mobilitas warga tetap terjaga setelah menempati hunian baru.

“Pemprov DKI siap mendukung penuh penyediaan infrastruktur pendukung di lokasi hunian baru,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Pemprov juga melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk memastikan layanan kesehatan dan pendidikan tetap dapat diakses oleh warga terdampak relokasi.

Sebagai opsi tambahan, disiapkan pula hunian sementara di tiga rumah susun, yakni Rusun Nagrak, Rorotan, dan PIK Pulogadung.

Chico menegaskan, pendekatan yang dilakukan bukan sekadar memindahkan warga dari bantaran rel, tetapi memastikan lingkungan hunian baru layak dan terintegrasi.

“Kami berkomitmen agar hunian ini benar-benar layak huni dan terintegrasi dengan ekosistem kota,” katanya.

Penataan kawasan bantaran rel ini merupakan bagian dari upaya mengurangi permukiman kumuh dan kawasan rawan kecelakaan. Program tersebut mengacu pada RPJMD DKI Jakarta 2025–2029 serta Pergub Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman.

Pemprov mencatat, dari total sekitar 445 RW kumuh di Jakarta, sebanyak 284 RW telah ditangani hingga 2024. Pada 2025, ditargetkan penataan tambahan 55 RW yang akan dilakukan secara bertahap hingga 2027.

Ke depan, penataan serupa akan dilanjutkan di sejumlah titik bantaran rel lainnya dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Adapun pembangunan hunian di Senen dilakukan di atas lahan seluas 5.600 meter persegi milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Angkasa Pura Indonesia (Persero). Sebanyak 324 unit akan dibangun, terdiri dari 172 unit di bagian belakang dan 152 unit di bagian depan.

Hunian tersebut dirancang dengan konsep minimalis berukuran 4,5 meter x 4,5 meter. Pembangunan ditargetkan rampung pada Juni 2026 sebagai bagian dari program pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama sejumlah BUMN.

Selain meningkatkan kualitas permukiman, program ini diharapkan dapat menekan risiko kecelakaan di sekitar jalur rel serta menciptakan kawasan yang lebih tertata.