Penalti Gareth Bale Selamatkan Wales pada Piala Dunia 2022

Amerika Serikat dan Wales bermain imbang 1-1 (1-0) di laga penyisihan Grup B Piala Dunia Qatar di Stadion Ahmed bin Ali, Ar-Rayyan, Selasa (22/11/2022) dini hari. Hasil ini tidak cukup menggeser Inggris dari puncak klasemen sementara Grup B yang dua jam sebelumnya menang telak 6-2 (3-0) atas Iran di Stadion Khalifa, Ar-Rayyan.

AS unggul lebih dulu lewat gol Timothy Weah pada menit ke-36 yang memanfaatkan umpan terobosan Christian Pulisic. Gol itu sangat dinanti oleh AS yang sepanjang babak pertama begitu dominan dan terus menyerang. Namun, kemenangan yang hampir di depan mata ternyata batal oleh gol penalti Gareth Bale, kapten dan penyerang Wales, pada menit ke-82.

Wasit Abdulrahman Al Jassim memberi hukuman penalti kepada Wales karena bek AS Walker Zimmerman menjatuhkan Bale di kotak terlarang itu. Gol itu menyelamatkan Si Naga, julukan Wales, dari ancaman kekalahan dan dominasi AS sepanjang laga. Pada dua laga sebelumnya yakni persahabatan, AS menang 2-0 pada Mei 2003 dan kedua tim imbang 0-0 pada November 2020.

Hasil imbang itu membalik prediksi sebelumnya di mana AS lebih diunggulkan menag atas Wales. AS lebih diunggullkan karena pada dua laga persahabatan antara kedua timnas sebelumnya, AS menang 2-0 pada Mei 2003 dan kedua tim imbang 0-0 pada November 2020.

“Kami bermain buruk di babak pertama. Sedangkan AS luar biasa bagus,” kata Bale (33) yang kini membela Los Angeles FC.

Menurut Bale, pada jeda laga setelah gol cantik Weah itu, pelatih timnas Wales Robert Page tetap memberi semangat dan motivasi kepada tim asuhannya. Mereka menatap babak kedua dengan keyakinan dan keinginan untuk terus berjuang. “Seperti yang biasanya kami lakukan, mengeluarkan karakter itu seperti di Piala Eropa 2020 (lolos dari fase grup),” katanya.

Page melihat kondisi yang serupa dalam Piala Eropa yang digelar pada 2021. Pada turnamen yang digelar di Inggris itu, Wales lolos ke 16 besar sebagai urutan kedua grup, di mana pada laga pembuka mereka imbang 1-1 dengan Swiss.

“Mampu menahan tim yang jauh lebih baik seperti pengalaman di Piala Eropa. Tim memperlihatkan karakter dan determinasi sehingga penting bagi kami untuk bertahan di Piala Dunia ini, apresiasi untuk tim,” ujar Page.