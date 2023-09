Penampakan Christian Bale sebagai Gorr the God Butcher dalam Trailer Thor: Love and Thunder

Gorr the God Butcher (Foto tangkapan layar)

Marvel Studios merilis trailer Thor: Love and Thunder hari ini Selasa (25/5). Dalam trailer berdurasi 2 menit 15 detik ini memperlihatkan pertama kalinya, Gorr the God Butcher (Christian Bale).

Pada pengenalan di trailernya diceritakan bahwa Gorr the God Butcher mengincar seluruh dewa yang ada di semesta.

Christian Bale sebagai Gorr the God Butcher

Selain itu Trailer baru Thor: Love and Thunder memamerkan lebih banyak detail Thor (Natalie Portman) Jane Foster, Valkyrie Tessa Thompson.

Seiring dengan pemeran utama dari film Thor, Love and Thunder juga mencakup kehadiran pasukan Guardians of the Galaxy, termasuk Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista, Pom Klementieff, dan pengisi suara Bradley Cooper dan Vin Diesel.

Film Thor keempat Marvel ini menghadirkan Russell Crowe sebagai Zeus, dewa guntur Yunani.

Thor: Love And Thunder

Thor: Love and Thunder sekali lagi disutradarai oleh Taika Waititi, yang juga menyutradarai Thor: Ragnarok. Waititi juga berperan sebagai penulis bersama untuk film Thor yang baru, bersama dengan Jennifer Kaytin Robinson (Sweet/Vicious).

Waititi juga kembali menyuarakan Korg yang menyukai musik rock yang menyukai Fortnite.

Thor: Love and Thunder merupakan salah satu film yang masuk dalam fase empat Marvel Cinematic Universe (MCU).

Film ini bakal mengisahkan Thor yang berusaha menemukan tujuan hidup baru usai kehancuran Asgard dan peristiwa Endgame.

Di sisi lain, film ini juga bakal menampilkan kembali Natalie Portman sebagai Jane Foster. Ia bakal bertransformasi sebagai Mighty Thor yang siap bertarung dengan palu Mjolnir ikonis.

Thor: Love and Thunder dijadwalkan tayang pada 8 Juli.