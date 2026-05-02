Sabtu, 02 Mei 2026 | 14 Dzulqa'dah 1447
main-logo
main-logo
inilah.comnewsregionalPenampakan Ratusan Rumah di Jambi Terendam Banjir

regional

Penampakan Ratusan Rumah di Jambi Terendam Banjir

Anton Medium.jpeg
OlehAnton Hartono
Sabtu, 2 Mei 2026 - 13:34 WIB
Share
Foto udara suasana banjir merendam permukiman di Kenali Besar, Jambi, Sabtu (2/5/2026). (Foto: Antara)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung
KecilBesar

Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Jambi mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 80 sentimeter, Sabtu (2/5/2026).

Ratusan rumah terendam banjir itu tersebar di sejumlah kecamatan di antaranya Alam Barajo, Jelutung, dan Kota Baru. Banjir juga mengakibatkan akses ruas jalan yang menghubungi antar kecamatan terputus.

Sejumlah anak bermain air di jalan perumahan yang terendam banjir di Kenali Besar, Jambi, Sabtu (2/5/2026). (Foto: Antara)

Kawasan Kenali Besar menjadi salah satu titik terdampak paling parah. Warga terpaksa harus menyelamatkan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih tinggi guna menghindari kerusakan.

Seorang warga berdiri di dalam rumahnya yang terendam banjir di Kenali Besar, Jambi, Sabtu (2/5/2026). (Foto: Antara)

Meski banjir menghambat mobilitas orang dewasa, sejumlah anak-anak di area perumahan justru terlihat memanfaatkan genangan air di jalanan sebagai sarana bermain. 

Tiga anak bermain air di jalan perumahan yang terendam banjir di Kenali Besar, Jambi, Sabtu (2/5/2026). (Foto: Antara)
0 suka
0 bookmark
Google

Tambahkan Inilah.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com