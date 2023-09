Penayangan Perdana One Piece Film: Red x Bstation Disambut Meriah 400 Penggemar

Film One Piece: Red perdana rilis di bioskop-bioskop Indonesia pada 21 September. Para fan hasil adaptasi manga Eiichiro Oda ini bahkan bisa menyaksikan film itu lebih awal sebelum penayangan di seluruh bioskop Indonesia. Seperti yang diselenggarakan platform video Bstation (Bilibili) dengan pemutaran perdana Film One Piece Film: Red di CGV Central Park, Jakarta pada Sabtu (17/9/2022). Bstation bekerja sama dengan Toei Animation, studio animasi Jepang yang memproduksi One Piece.

Senior Marketing Bstation Filicia S, mengatakan pemutaran Film Bstation X One Piece Film Red turut menggandeng ODEX, sebagai pemberi lisensi Jepang dan merilis anime untuk konsumsi lokal dan regional Asia Tenggara. Bstation berhasil mengundang lebih dari 400 orang, diantaranya; Member Bstation Premium, Content Creator, Cosplayer, dan Komunitas Anime untuk menyaksikan pemutaran perdana One Piece Film Red di Indonesia.

"Peserta mengikuti beberapa kegiatan menyenangkan seperti live streaming bersama VTuber dan Treasure Hunt di Main Hall CGV Central Park Mall. Peserta yang mengikuti Treasure Hunt mendapatkan kesempatan Lucky Draw dan hadiah spesial dari Bstation," kata Filicia di Jakarta, Sabtu (17/9/2022).

Cosplayer One Piece Film: Red

Filicia berharap dengan terselenggaranya acara ini dapat terus mendukung industri konten kreator khusus pecinta anime, komunitas, dan kreator di Bstation di pasar indonesia.

"Kreator bisa mendapatkan lebih banyak exposure dan popularitas di Bstation karena platform ini telah membentuk dan memelihara ekosistem yang kreatif," katanya.

Selain itu, Bstation mengadakan Coswalk Competition untuk seluruh cosplayer muda berbakat bertemakan karakter One Piece, juga menghadirkan cosplayer ternama dan profesional, Kameaam, Fhanggap, dan Biya sebagai juri kompetisi tersebut.

Hadiah yang disediakan oleh Bstation di Coswalk Competition adalah total Rp 8.000.000++ untuk lima pemenang berbakat. #BstationXOnePieceFilmRed menjadi hashtag utama pada acara ini baik di media sosial maupun in-app campaign, dengan tujuan untuk menampilkan kenangan dan keseruan Pemutaran Film Bstation X One Piece Film Red dan dapat ditemukan oleh khalayak luas, baik itu kesempatan untuk hadir atau tidak.

One Piece Film Red merupakan hasil karya Eiichiro Oda bersama Toei Animation yang akan dirilis pada 21 September 2022 di Indonesia. One Piece adalah Manga Series yang ditulis oleh Eiichiro Oda yang pertama kali dirilis pada tahun 1997 dengan jalan cerita Petualangan Monkey D. Luffy dan kelompok bajak lautnya mencari harta karun legendaris, dan tidak pernah mengecewakan pembaca dengan plotnya yang menakjubkan.

Selain Manga, One Piece memiliki serial anime yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 1.000 episode dan beberapa film layar lebar, antara lain One Piece: The Cursed Holy Sword, One Piece Film: Gold, dan One Piece: Stampede.

Pada acara Bstation X One Piece Film Red, Bstation hadir sebagai pionir utama platform Legal Anime dan memperoleh hak cipta siaran yang bekerja sama langsung dengan One Piece, dengan mengadakan acara Bstation x One Piece Film Red sebagai bentuk apresiasi kepada pengguna setia Bstation dan Komunitas Anime Indonesia. khususnya pecinta One Piece.