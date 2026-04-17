Pencapaian Penting, Pramono Umumkan Angka Gini Ratio di Jakarta Menurun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara konferensi pers Jakarta Budget Talks di Balai Kota, Jakarta, Jumat (17/4/2026). (Foto: Antara/Lifia Mawaddah Putri)

Ukuran Font Kecil Besar

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan angka ketimpangan ekonomi atau gini ratio di ibu kota mengalami penurunan dari 0,441 menjadi 0,423. Pramono mengaku bersyukur atas penurunan tersebut.

“Alhamdulillah, kali ini ada penurunan gini ratio dari 0,441 menjadi 0,423,” ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Menurut Pramono penurunan angka tersebut merupakan pencapaian penting karena tantangan besar dalam mengurangi ketimpangan di Jakarta, yaitu banyaknya kelompok berpenghasilan tinggi.

"Semua orang kaya ada di Jakarta. Uang beredar hampir semuanya di Jakarta. Itu yang membuat gini ratio kita cenderung lebih tinggi dibanding daerah lain," terang Pramono.

Kurangi Ketimpangan Ekonomi

Meski begitu, dia menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga bantalan sosial untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

Salah satunya, dengan terus menjalankan Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan bantuan sosial lainnya.

"APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita tidak boleh mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan KJP, KJMU, KAJ (Kartu Anak Jakarta), KLJ, KPJ (Kartu Pekerja Jakarta), karena ini bantalan sosial dan ekonomi warga," tutur Pramono.

Jumlah Penduduk Bekerja Bertambah

Selain indikator ketimpangan, Pramono menyebutkan sektor ketenagakerjaan juga menunjukkan performa yang menggembirakan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja.

Tercatat sebanyak 5,18 juta orang telah terserap di pasar kerja, atau mengalami kenaikan sekitar 46,5 ribu orang.

Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat menjadi 65,47 persen atau naik sekitar 0,72 persen.

Menurut Pramono, peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak warga yang terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, dia mengatakan sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, serta transportasi dan pergudangan menjadi penyumbang utama penyerapan tenaga kerja di Jakarta.

Dia pun memastikan pihaknya terus memperluas akses pekerjaan melalui berbagai program.

"Ini menunjukkan kondisi ketenagakerjaan Jakarta yang sempat dikhawatirkan, justru mengalami perbaikan di triwulan pertama," terang Pramono.