Pencopotan 2 Dirjen oleh Menkeu Purbaya Diduga Jadi Kambing Hitam Banyaknya Masalah di Kemenkeu

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai pencopotan dua direktur jenderal (dirjen) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hanya merupakan pengalihan isu dari banyaknya permasalahan di kementerian yang kerap dijuluki “Kementerian Sultan” tersebut.

“Pencopotan dua dirjen di Kemenkeu nampaknya hanya pengalihan isu saja dan mencari kambing hitam atas banyak permasalahan yang terjadi di Kemenkeu,” ungkap Anthony kepada Inilah.com di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia menyebut keputusan Menkeu Purbaya mencopot dua anak buahnya itu tidak akan memberikan dampak positif terhadap kinerja Kemenkeu. Justru pasar akan menilainya negatif. Sehingga jangan heran jika nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kompak ambruk.

“Masalahnya ada di fundamental ekonomi yang terus memburuk. Mau diganti berkali-kali, tidak akan ada efeknya,” tegas Anthony.

Sebelumnya, keputusan Menkeu Purbaya mencopot Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu, serta Dirjen Anggaran, Luky Alfirman, terhitung sejak Selasa (21/4), cukup mengejutkan.

Mungkin hanya kebetulan, baik Febrio maupun Luky dilantik sebagai dirjen di era Sri Mulyani sebagai Menkeu. Apakah langkah Purbaya ini bagian dari aksi bersih-bersih dari kelompok lama?

“Iya. Sudah dikasih Plh sekarang. Sudah kemarin soalnya, sekarang sudah aktif. Sudah ditandatangani kemarin siang,” ujar Purbaya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya mengatakan jabatan Plh untuk kedua posisi dirjen itu berlaku efektif sejak Rabu (22/4). Terkait rotasi posisi untuk jabatan yang ditinggalkan Febrio dan Luky, Purbaya mengaku masih mencari waktu yang tepat.

“Belum, istirahat dulu. Masih mencari tempat yang pas untuk mereka,” kata dia.

Selain itu, jabatan Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang sebelumnya diisi Masyita Crystalin hingga kini belum diisi pejabat definitif, namun sudah dijabat Plh Herman Sheruddin.

Masyita sendiri ditunjuk sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning di PT Danantara Investment Management (Persero) pada 11 Februari 2026.

Purbaya mengatakan nama pejabat yang akan mengisi kekosongan tiga posisi tersebut nantinya akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti akan sekalian diajukan ke Presiden. Jadi sekalian saya sebutkan awal Mei atau pertengahan Mei,” jelas dia.