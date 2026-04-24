Pencopotan Dua Dirjen Kemenkeu Disinyalir Bentuk Penyegaran atau Kekecewaan Purbaya

Pengamat ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai pencopotan terhadap dua direktur jenderal (dirjen) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bentuk penyegaran struktur.

"Bisa jadi langkah Menkeu ini berupa penyegaran atau sabagai langkah untuk mempromosikan salah satu dirjen guna menempati posisi Wamenkeu atau posisi strategis lainnya," ujar Wijayanto kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).

Namun di sisi lain, ia juga menilai pencopotan ini bisa saja berkaitan dengan informasi sisa cash flow yang ada saat ini.

"Atau bisa juga sebagai kelanjutan kekecewaan Menkeu atas statement pejabatnya yang membocorkan informasi bahwa cash flow kita tinggal dua minggu saja. Harapan saya, semoga ini sebagai langkah untuk promosi," kata dia.

Di Era Menkeu Sri Mulyani

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengakui telah memberhentikan Febrio dan Luky sejak Selasa (21/4/2026). Tak lazim, seorang Menkeu langsung mencopot dua dirjen sekaligus tanpa penjelasan alasan secara terbuka.

Kebetulan, baik Febrio maupun Luky dilantik sebagai dirjen di era Menkeu Sri Mulyani, sehingga muncul isu bahwa langkah Purbaya merupakan upaya bersih-bersih dari kelompok lama.

“Iya. Sudah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang. Sudah kemarin soalnya, sekarang sudah aktif. Sudah ditandatangani kemarin siang,” ujar Purbaya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya mengatakan, terkait pejabat definitif yang akan menggantikan Febrio maupun Luky, pihaknya masih mencari waktu dan posisi yang tepat.

“Belum, istirahat dulu. Masih mencari tempat yang pas untuk mereka,” kata dia.

Selain itu, jabatan Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang sebelumnya diisi Masyita Crystalin hingga kini belum diisi pejabat definitif, namun telah dijabat oleh Plh Herman Sheruddin.

Masyita sendiri ditunjuk sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning di PT Danantara Investment Management (Persero) pada 11 Februari 2026.

Purbaya mengatakan nama pejabat yang akan mengisi kekosongan tiga posisi tersebut nantinya akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti akan sekalian diajukan ke Presiden. Jadi sekalian saya sebutkan awal Mei atau pertengahan Mei,” jelas dia.