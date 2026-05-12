Bukan Cuma Nadiem, 4 Founder Startup Indonesia Ini Juga Tersandung Kasus Hukum Serius

4 Founder Startup Indonesia yang Tersandung Kasus Hukum

Sekitar satu dekade lalu, para pendiri startup menjadi sosok inspiratif bagi generasi muda. Mereka berhasil membuktikan bahwa siapapun bisa membangun bisnis dari nol, asal memiliki ide inovatif dan membangun sistem berbasis teknologi.

Sekarang, satu per satu perusahaan rintisan berguguran, ada yang kalah bertarung dalam kompetisi, ada juga yang tumbang karena alasan yang sangat menyakitkan, yakni skandal hukum dan pelanggaran etika.

Kabar terbaru datang dari KoinWorks, di mana sejumlah petinggi dan pendirinya terseret kasus dugaan manipulasi pengembangan kredit senilai ratusan miliar rupiah.

Meski masih dalam proses penyelidikan, kabar ini cukup mengecewakan, mengingat KoinWorks adalah salah satu startup fintech yang cukup dipercaya oleh banyak anak muda.

Para Pendiri Startup Indonesia yang Tersandung Kasus

1. Gibran Huzaifah, Founder eFishery

Gibran Huzaifah adalah pendiri eFishery, startup yang bergerak di bidang agritech yang didirikan pada tahun 2013.

Di masanya, eFishery sempat menjadi kebanggaan Indonesia setelah menyandang status sebagai Unicorn (valuasi di atas US$1 miliar) dan mendapat pendanaan dari investor raksasa dunia seperti Softbank, Temasek, dan Sequoia.

Sayang, Gibran sebagai pemimpin, mencoreng prestasi tersebut dengan melakukan rekayasa laporan keuangan demi menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dan agar bisa mendapatkan investor yang bersedia menyuntikkan dana segar.

Aksinya ini dilakukannya sejak 2018 hingga 2024, sampai akhirnya ada laporan dari whistleblower yang mengungkapkan kecurangan tersebut.

Kabar terakhir pada 29 April 2026, Majelis Hakim PN Bandung resmi menjatuhkan vonis 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada Gibran Huzaifah.

2. Ivan Arie Setiawan, TaniHub

TaniHub adalah startup agritech yang menghubungkan petani dengan pembeli yang didirikan oleh Ivan Arie Setiawan.

Ivan Arie Setiawan yang menjabat sebagai Direktur TaniHub, diduga melakukan manipulasi data perusahaan dan laporan administrasi dengan harapan agar MDI Ventures dan BRI Ventures bersedia mengucurkan dana besar.

Ia dan rekannya, Edison Tobing, berhasil mendapatkan dana investasi sekitar US$25 juta (sekitar Rp372 miliar) dari laporan yang telah dimanipulasi.

Bukannya menggunakan dana untuk mengembangkan aplikasi atau membantu petani, mereka malah menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Kejanggalan ini muncul saat Ivan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO pada Mei 2012. Tak lama kemudian, TaniHub melakukan PHK massal di tahun 2022.

Berdasarkan laporan per Juli 2025, Ivan Arie telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPI) dan mendekam di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

3. Adrian Gunadi, Investree

Investree merupakan startup fintech lending yang didirikan oleh Adrian Asharyanto Gunadi.

Perusahaan ini pertama kali tersandung skandal pada Februari 2024 akibat lonjakan kredit macet yang sangat parah.

Tingkat gagal bayar (TWP90) mereka menyentuh 16,44 persen, jauh di batas aman yang ditetapkan OJK, yakni maksimal 5 persen.

Kondisi tersebut membuat Adrian dicopot dari jabatan, disusul dengan pencabutan izin usaha Investree oleh OJK.

Tidak lama setelah itu, Adrian ditetapkan sebagai tersangka dan masuk daftar buronan internasional Interpol setelah diduga menyebabkan kerugian masyarakat hingga Rp2,7 triliun.

Rupanya selama masa pelariannya, Adrian menikmati hidup nyaman di Qatar dan mengembang jabatan sebagai CEO di sebuah perusahaan di sana.

Namun, pelariannya berakhir setelah ia berhasil ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia melalui kerja sama OJK, Polri, dan Interpol.

Kini, ia terancam hukuman penjara antara 5 hingga 10 tahun berdasarkan UU Perbankan dan UU P2SK.

4. Benedicto Haryono, KoinWorks

Benedicto Haryono, pendiri startup fintech KoinWorks, terjerat skandal korupsi penyaluran kredit bank BUMn senilai Rp600 miliar.

Ia bersama dua rekannya diduga melakukan praktik ilegal dengan memanipulasi agunan berupa invoice dan mengabaikan prosedur asuransi demi mencairkan dana dari bank tersebut.

Selain masalah korupsi, KoinWorks juga menghadapi laporan dari 94 nasabah perorangan di Bareskrim Polri atas dugaan penipuan.

Para nasabah menagih janji pengembalian modal dan bunga 5 persen per tahun yang dijanjikan oleh KoinWorks sejak tahun 2024, namun tak kunjung cair hingga tahun 2026.

Sejak awal Mei 2024, Benedicto resmi ditahan di Rutan Salemba untuk menjalani penyidikan. Ia kini terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp2 miliar di bawah UU Pemberantasan Tipikor.