Pendukung LGBT Murka Gara-gara Gambar Tulang

Seorang dokter bedah, dr Gia Pratama menyoroti terkait fenomena istilah non-biner atau gender netral merujuk pada identitas gender seseorang yang tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan maupun laki-laki. Menurutnya jika ratusan tahun lagi Arkeolog menemukan tulang mereka ia hanya akan mengakui laki-laki dan perempuan bukan dari gender lain.

"Anda boleh bilang gender netral anda boleh ngaku punya banyak orientasi seksual. Tapi ratusan tahun dari sekarang jika Arkeolog menemukan tulang anda mereka hanya akui anda itu laki-laki atau perempuan," cuitnya dalam akun @GiaPratamaMD dikutip inilah.com, Kamis (13/10/2022).

