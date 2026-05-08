4 Penemuan BJ Habibie yang Mendunia dan Diakui Internasional

Bacharuddin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie dikenal sebagai salah satu tokoh paling cerdas yang pernah dimiliki Indonesia.

Sosok yang juga merupakan Presiden ke-3 Republik Indonesia ini tidak hanya berjasa di dunia politik, tetapi juga meninggalkan banyak warisan penemuan penting di bidang teknologi penerbangan.

Sekilas tentang B.J. Habibie

Tangkap layar Presiden ketiga RI BJ Habibie dalam video yang diunggah lembaga The Habibie Center melalui youtube (Foto: Antara)

Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936, Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ. Habibie sudah bercita-cita menjadi insinyur sejak kecil.

Demi mewujudkan mimpi, Habibie menghabiskan waktu masa kecil dengan giat belajar, khususnya di bidang matematika.

Berkat itu pula, ia menjadi siswa berprestasi dan dapat melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) mengambil jurusan Teknik Mesin.

Enam bulan sebelum menyelesaikan kuliahnya, BJ Habibie mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi di Rhenisch Wesfalische Tehnische Hochscule Jerman.

Sadar ia tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk kedua kalinya, Habibie dengan sangat tekun belajar hingga meraih gelar doktor.

Di sana, Habibie juga bekerja di perusahaan pesawat terbang ternama Jerman, Messerschmitt-Bölkow-Blohm.

Kariernya di Eropa terus menanjak berkat berbagai penemuan hebatnya di bidang konstruksi dan aerodinamika pesawat .

Pada tahun 1974, Habibie dipanggil pulang ke Indonesia oleh Presiden Soeharto untuk membantu pengembangan industri teknologi nasional.

Sebelum merancang pesawat buatan Indonesia, ia lebih dulu dipercaya memimpin berbagai proyek strategis dan mengembangkan industri dirgantara nasional melalui IPTN yang kini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia.

Dari sinilah lahir berbagai karya besarnya seperti pesawat N250 Gatotkaca dan R80 yang menjadi simbol kemajuan teknologi Indonesia.

Penemuan Hebat dan Canggih dari B.J Habibie

1. Crack progression theory

Merupakan penemuan paling fenomenal Habibie yang membuatnya dijuluki “Mr. Crack” oleh dunia internasional.

Penemuan ini berasal dari masalah yang terjadi di tahun 1960-an, ketika banyak pesawat mengalami kerusakan mendadak pada badan atau sayap karena “kelelahan” material atau fatigue.

Kerusakan ini sulit diprediksi dan sangat berbahaya karena bisa menyebabkan pesawat jatuh saat terbang.

BJ Habibie berhasil menemukan cara menghitung titik keretakan awal pada sayap pesawat hingga ke tingkat atom melalui teori Crack Progression.

Penemuan ini memberikan banyak manfaat nyata dalam dunia penerbangan, seperti:

Mencegah risiko kecelakaan akibat kegagalan struktur pesawat.

Maskapai dapat memprediksi kapan harus mengganti onderdil.

Bobot pesawat bisa dibuat lebih ringan, tetapi tetap kuat karena titik-titik krusialnya sudah terhitung dengan pasti.

2. Pesawat Dornier DO-31

Pesawat Dornier DO-31 (Foto: By Ralf Manteufel via Wikipedia)

Dornier DO-31 adalah pesawat rancangan BJ Habibie pertama yang punya kemampuan Vertikal Take Off & Landing, yang berarti bisa lepas landas dan mendarat secara tegak lurus ke atas seperti helikopter, tanpa butuh landasan pacu yang panjang.

Rancangan ini dibuat khusus oleh BJ Habibie untuk memenuhi spesifikasi militer NATO.

Meski proyeknya sempat terhenti karena masalah biaya produksi, NASA tetap membeli hak rancangan milik BJ Habibie tersebut.

3. Pesawat N2-50 Gatot Kaca

Pesawat N2-50 Gatot Kaca (Foto: Wikipedia)

Pesawat N2-50 Gatot Kaca adalah penemuan BJ Habibie yang membuktikan bahwa insinyur Indonesia mampu membuat pesawat canggih.

N pada kode pesawat ini berarti “Nusantara” yang menandakan bahwa desain, produksi, dan perhitungannya dikerjakan di Indonesia.

Pesawat buatan Indonesia ini telah dibekali oleh sejumlah teknologi mutakhir, seperti:

Fly by Wire (FBW) : Teknologi kontrol penrbangan digital yang pertama kali diterapkan di N250.

: Teknologi kontrol penrbangan digital yang pertama kali diterapkan di N250. Glass Cockpit: Panel kendali di ruang pilot sudah menggunakan layar digital yang informatif, bukan tombol-tombol analog.

4. Pesawat R80

Pesawat R80 (Foto: IndoAviation Plus)

R80 adalah pesawat yang dikembangkan oleh BJ Habibie sebagai suksesor dari pesawat N250.

Pesawat yang dirancang melalui PT Regio Aviasi Industri (RAI) miliknya ini menawarkan sejumlah keunggulan yang lebih canggih, seperti: