Penerimaan Negara Nambah Rp40 Triliun, INDEF Usulkan Cukai Emisi untuk Kendaraan BBM Fosil

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho (kiri) dalam diskusi publik “Energi Tahan, Fiskal Aman: Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Boncos Anggaran” di Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026). (Foto: Inilah.com/Diana Rizky).

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengusulkan penerapan cukai emisi terhadap kendaraan bahan bakar minyak (BBM) fosil. Langkah ini dinilai tepat di tengah terbatasnya ruang fiskal dalam APBN 2026.

“Kami di INDEF ingin menawarkan solusi, di mana harapannya bisa mendapatkan penerimaan baru, yakni cukai emisi. Ini kami sadari berasal dari keprihatinan ketika semakin besarnya beban subsidi energi, semakin besar juga emisi kendaraan yang dihasilkan,” ungkap Andry dalam diskusi publik bertajuk “Energi Tahan, Fiskal Aman: Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Boncos Anggaran” di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Ia mendorong agar emisi sebagai eksternalitas negatif dapat dimasukkan sebagai objek barang kena cukai. Pasalnya, aturan tentang barang kena cukai saat ini lebih berfokus pada aspek kesehatan, sementara aspek lingkungan juga perlu mendapat perhatian.

“Konsepnya sederhana, kami coba bedah jadi tiga. Pertama, tarif cukai 10 persen untuk emisi kurang dari 133 g/km. Kedua, tarif cukai 20 persen untuk emisi 133–160 g/km, dan tarif cukai tinggi untuk lebih dari 160 g/km,” jelasnya.

“Kami memetakan bahwa dari cukainya saja, jika menggunakan konsep yang saya sampaikan di awal, bisa Rp40,4 triliun per tahun yang dapat diperoleh pemerintah dengan kondisi saat ini. Angka ini melampaui gabungan potensi cukai MBDK (minuman berpemanis dalam kemasan) dan plastik, serta hampir tiga kali lipat lebih besar dari penerimaan cukai MMEA (minuman mengandung etil alkohol),” lanjutnya.

Lalu, apa yang mesti dilakukan pemerintah jika ingin menerapkan cukai emisi? Pertama, kata Andry, selain dimasukkan dalam UU untuk menginternalisasi eksternalitas negatif, pemerintah juga harus menentukan titik pungutnya, termasuk perlunya uji emisi.

“Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan Rp40 triliun tadi, berapa persen di antaranya yang digunakan untuk insentif fiskal kendaraan listrik atau insentif bagi daerah untuk menghadirkan transportasi publik, yang selama ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi daerah,” tandasnya.

Selanjutnya, tambahan penerimaan negara sebesar Rp40 triliun itu, lanjut Andry, tidak sekadar menguap di kas negara. Dalam hal ini, INDEF mengusulkan skema earmarking, alias alokasi khusus.

Di mana, hasil pungutan cukai emisi dikembalikan untuk menyokong ekosistem transportasi hijau. Bisa berbentuk subsidi kendaraan listrik hingga membenahi transportasi publik yang karut-marut di berbagai daerah.

Bagi pemerintah daerah yang kerap mengeluh soal cekaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjutnya, skema tersebut bisa menjadi solusi. Tanpa harus menjegal insentif kendaraan listrik, daerah bisa mendapatkan suntikan dana segar untuk memperbaiki layanan publiknya.

“Penerimaan Rp40 triliun itu bisa dialokasikan sebagian untuk insentif fiskal kendaraan listrik atau mendukung daerah menghadirkan transportasi publik, yang selama ini juga menjadi tantangan,” ujar Andry.