Penetapan Suhud sebagai Ketua DPRD DKI Tunggu Pengesahan Pusat

Ukuran Font Kecil Besar

Penetapan Suhud Alynudin sebagai calon Ketua DPRD DKI Jakarta belum sepenuhnya final. Meski telah diputuskan dalam rapat paripurna, posisi tersebut masih harus menunggu pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4/2026), menyetujui usulan pemberhentian Khoirudin sekaligus menetapkan Suhud sebagai calon pengganti. Namun, secara administratif, proses pergantian pimpinan DPRD belum selesai.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil paripurna tersebut dengan mengirimkan surat ke Kemendagri.

"Nantinya surat tersebut akan kami sampaikan ke Kemendagri untuk menjadi keputusan. Karena sampai saat ini belum ada keputusan dari Kemendagri," kata Pramono.

Di sisi lain, Suhud menyatakan siap menjalankan amanah jika telah resmi dilantik. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran proses penetapannya di DPRD.

Menurutnya, pergantian kepemimpinan ini diharapkan tidak mengganggu kinerja lembaga, melainkan justru memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif.

"!Mudah-mudahan proses ini berjalan baik dan bisa meningkatkan kerja sama antara DPRD dengan eksekutif," ujar Suhud.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta itu juga menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan di Ibu Kota serta menjawab harapan masyarakat hingga akhir masa jabatan 2024–2029.

Dengan demikian, meski secara politik telah ditetapkan, posisi Suhud sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta masih bergantung pada satu tahap akhir berupa persetujuan resmi dari pemerintah pusat.