Pengakuan Serda Edi soal Motif Utama Serang Andrie Yunus: Injak Harga Diri TNI!

Sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus kembali digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam persidangan, terdakwa prajurit BAIS mengungkap motif emosional yang dipicu aksi korban dalam rapat pembahasan RUU TNI.

Terdakwa I, Sersan Dua Edi Sudarko, mengaku kesal terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus, setelah melihat aksi interupsi dalam rapat pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pada Maret 2025.

Hal itu disampaikan Edi dalam sidang kasus penyiraman air keras di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2026).

Menurut Edi, aksi Andrie dalam rapat tertutup pembahasan RUU TNI bersama DPR dan jajaran TNI dinilai berlebihan dan memicu emosinya.

“Saya merasa kesal melihat dalam video tersebut Andrie Yunus bersifat arogan, overacting, tidak punya sopan santun. Saya menganggap itu menginjak-injak harga diri TNI,” ucap Edi.

Ia mengatakan perasaan tersebut kemudian disampaikan kepada Terdakwa II, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, yang merupakan rekan satu mes dengannya.

“Kapan rasa tidak suka atau perasaan emosi terhadap saudara Andrie Yunus Terdakwa sampaikan ke Terdakwa II?” tanya Oditur Militer II-07 Jakarta.

“Siap pada Senin 9 Maret (2026), waktu itu kami habis selesai Salat Zuhur berjemaah di Masjid Al Ikhlas,” jawab Edi.

“Apa yang saudara sampaikan dan bagaimana tanggapan Terdakwa II?” lanjut oditur.

“Siap waktu itu Terdakwa II menyampaikan nanti dibahas di mes,” sambungnya.

Edi menjelaskan pembicaraan terkait Andrie kembali dilakukan pada 11 Maret 2026 di mes tempat para terdakwa berkumpul. Dalam pertemuan itu turut hadir Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo dan Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka.

Di hadapan para terdakwa, Edi memperlihatkan video yang menampilkan aksi interupsi Andrie dan Koalisi Masyarakat Sipil dalam rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont.

“Kami sampaikan bahwa sambil saya menunjukkan video di Hotel Fairmont terhadap para terdakwa, kemudian saya menyampaikan ingin memukuli saudara Andrie Yunus. Setelah itu ditanggapi para terdakwa. Terdakwa II menyampaikan jangan dipukul, disiram saja dengan cairan pembersih karat,” tutur Edi.