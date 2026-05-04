Pengakuan Sopir Pajero yang Tabrak Gerobak Buah di Kalimalang

Pelarian LPR (47), pengemudi Mitsubishi Pajero Sport yang viral karena menabrak pedagang buah lansia di Duren Sawit, berakhir sudah.

Pria yang berprofesi sebagai karyawan swasta ini tak berkutik saat polisi mendatangi kediamannya di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin (4/5/2026) siang.

Saat pintu rumahnya diketuk petugas, LPR tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia mengakui semua perbuatannya dan mengungkapkan alasan klasik di balik keputusannya tancap gas meninggalkan korban yang terkapar di aspal.

"Kaget pastinya (saat didatangi polisi). Dia tidak mengelak dan mengakui lari karena takut dimassa," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani.

Kronologi

Insiden memilukan ini bermula pada Sabtu (2/5) pagi sekitar pukul 07.00 WIB. Saat itu, suasana di Jalan Raya Kalimalang masih tergolong lengang. Namun, sebuah Pajero hitam yang dikemudikan LPR melaju kencang dari arah Barat menuju Timur.

Nahas, di dekat Halte Agraria, seorang pedagang buah berinisial KA (62) sedang berusaha menyeberang jalan sambil mendorong gerobaknya. Tabrakan tak terhindarkan.

Alih-alih turun untuk menolong korban yang sudah lanjut usia, LPR justru memilih menginjak pedal gas sedalam-dalamnya.

Ancaman Penjara Menanti

Meski sempat "menghilang", jejak LPR berhasil dilacak kepolisian lewat bantuan rekaman kamera pengawas dan video yang viral di media sosial.

Kini, meski statusnya masih saksi dalam tahap pemeriksaan awal, bayang-bayang jeruji besi sudah menantinya.

LPR dijerat dengan Pasal 312 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal ini secara spesifik mengatur tentang tabrak lari."Ancamannya pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta," tegas AKBP Ojo.

Kini, LPR harus mempertanggungjawabkan "ketakutannya" di hadapan hukum, sementara publik berharap keadilan bagi KA, sang pedagang buah yang hanya mencoba mengais rezeki di pagi itu.