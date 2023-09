Pengalaman Belanja Furnitur Aman dan Nyaman di Ruparupa, Ini Dia 7 Keunggulannya

Menurut laporan 'Indonesian Consumer Sentiment during the Coronavirus Crisis', ada 36 persen orang Indonesia yang lebih banyak menggunakan layanan pesan-antar kebutuhan hidup selama pandemi COVID-19. Sebanyak 65 persen orang berencana terus menggunakan layanan ini setelah pandemi selesai. Survei yang dilakukan McKinsey & Company pada tahun lalu terhadap 711 orang. Pada laporan berjudul 'Implications of COVID-19 for Retail and Consumer Goods in Indonesia', 36 persen responden mengatakan bakal lebih banyak menggunakan aplikasi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 40 persen responden menyatakan akan memanfaatkan e-dagang.

Artinya tren belanja online kini semakin berkembang karena kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan kepada pelanggannya. Namun, bagaimana dengan belanja online produk-produk untuk kebutuhan rumah, furnitur, gaya hidup, dan hobi. Banyak terjadi pengalaman belanja online yang kurang menyenangkan. Misalnya saja barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan hingga kekhawatiran mengenai pengiriman yang berpotensi merusak produk Anda.

Inovasi berbasis kebutuhan konsumen menjadi penting. Ruparupa.com hadir menjawab dari permasalahan itu untuk belanja produk furnitur hingga aksesoris yang mungkin tidak umum untuk dilakukan. Secara praktis, Anda dapat temukan foto, nama, harga hingga informasi produk terlengkap saat membuka aplikasi ruparupa.

Nah, jika Anda masih ragu atau bingung, maka ini dia informasi yang penting untuk Anda ketahui berdasarkan pengalaman inilah.com saat menjajal aplikasi ruparupa.

1.Jaminan Ketersediaan Produk

Saat inilah.com membuka aplikasi rupa-rupa terlihat ratusan pilihan produk yang sudah terjamin kualitasnya dan harga yang terjangkau, ruparupa.com juga merupakan tempat belanja online atau e-commerce resmi untuk produk Kawan Lama Group.

Misalnya seperti Krisbow, Ace, Informa, Informa Electronics, Toys Kingdom, Pet Kingdom, Selma, Krisbow, Ataru, dan sebagainya.

Belanja juga lebih mudah dengan informasi ketersediaan produk yang Anda inginkan. Dapat dipastikan bahwa produk yang muncul di dalam aplikasi adalah produk yang tersedia dan bisa Anda beli. Jika stok sudah habis, maka produk akan otomatis hilang atau muncul tanda “stok habis” dan Anda dapat memilih produk lainnya.

2.Tampilan sederhana

Mengusung konsep omni-channel, pelanggan dapat menikmati kemudahan berbelanja kapan dan di mana pun. Tampilannya juga user-friendly membuat pengalaman belanja di ruparupa.com lebih praktis dan mudah.

Ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan saat belanja di ruparupa.com. Misalnya potongan harga, cashback, diskon pembayaran, cicilan, pengiriman instan, sampai gratis ongkos kirim.

Bagi konsumen di wilayah Jabodetabek, bisa memanfaatkan gratis ongkos kirim dengan minimal belanja Rp500 ribu.

Sementara itu, konsumen di wilayah non-Jabodetabek bisa memanfaatkan gratis ongkos kirim dengan minimal belanja Rp100 ribu.

Mulai dari proses pendaftaran akun, sampai pembelian produk bisa dilakukan dengan lebih seamless.

Pada halaman awal ruparupa.com, ada beragam penawaran menarik yang bisa dilirik pengguna.

Mulai voucher diskon, produk yang sedang diskon besar, sampai flash sale setiap waktu.

3.Proses belanja mudah

Untuk proses belanja di ruparupa.com, umumnya sama dengan belanja di marketplace lainnya. Kita hanya perlu mulai mencari furnitur atau produk kebutuhan rumah tangga lainnya.

Setelah itu, produk tersebut bisa dimasukkan ke dalam keranjang belanja dan langsung dipesan.

Sebelum melakukan pembayaran, pastikan alamat pengiriman sudah sesuai. Lalu kita pun bebas memilih jenis pengiriman yang diinginkan, baik itu pengiriman regular, instan, sameday, atau ownfleet.

4.Fasilitas Stops

Menariknya, pengguna juga bisa mengombinasikan pengiriman dari beberapa produk. Misalnya, kita ingin dua produk dikirimkan langsung ke rumah, sedangkan produk sisanya diambil langsung ke toko terdekat menggunakan fasilitas STOPS.

Sebagai informasi, ruparupa.com menghadirkan fasilitas STOPS (Store Pick-Up Service), untuk pengalaman berbelanja yang praktis dan menyenangkan.

Fasilitas STOPS ini, memungkinkan pelanggan yang berbelanja di website atau aplikasi seluler dapat mengambil produk yang dibeli di toko terdekat kapan saja.

Jadi, produk yang dibeli bisa lebih murah. Apalagi jika kita membeli dengan voucher diskon.

Fasilitas STOPS ini, cocok digunakan bagi konsumen yang berlokasi dekat dengan toko ritel Kawan Lama Group.

Selain itu, fasilitas STOPS juga membantu konsumen yang sedang terburu-buru dalam mendapatkan produk yang dibeli.

5.Metode pembayaran

Jika pesanan sudah sesuai, kita bisa langsung melakukan pembayaran. Ada banyak metode pembayaran yang bisa digunakan di aplikasi Ruparupa.com, baik melalui e-wallet, transfer bank, kartu kredit, dan sebagainya.

Tampilan pembayaran

Setelah melakukan pembayaran, kita tinggal menunggu produk dikemas dan dikirim ke alamat rumah.

Sementara itu, untuk produk yang diambil sendiri di toko melalui fasilitas STOPS, kita hanya perlu menunggu produk selesai dikemas, serta menunggu pihak ruparupa.com mengirimkan kode unik.

Nantinya, kode unik ini berfungsi untuk mengambil pesanan di kasir gerai ritel Kawan Lama Group.

Kita cukup menunjukkan QR Code kepada representative di Pick up Point untuk verifikasi pesanan, atau menggunakan kode berupa angka jika QR Code tidak muncul.

6. Pengemasan dan layanan pengiriman gratis

Di sisi lain, untuk pengemasan produk yang dikirim butuh waktu sekitar 5-15 menit dan produk pun siap dikirim.

Durasi pengemasan produk yang terbilang singkat ini, tidak memandang volume dari produk yang dibeli.

Contohnya, saat inilah.com Belanja membeli produk rak sepatu berukuran cukup besar, proses pengemasan hanya memakan waktu kurang dari 15 menit.

Lalu, untuk produk dengan ukuran kecil hanya butuh waktu pengemasan kurang dari lima menit.

Di sisi lain, untuk jangka waktu pengiriman produk ke rumah membutuhkan waktu 1-2 hari saja, khususnya bagi wilayah Jabodetabek.

Jangan khawatir, produk yang dikirimkan dari ruparupa.com dijamin aman karena dilapisi bubble wrap untuk barang pecah belah.

Untuk benda tajam, kemasannya juga akan dilapisi lagi dengan kardus tebal, sehingga aman dibawa oleh kurir dan diterima oleh konsumen.

Pengemasan produk belanja di Ruparupa (Foto: inilah.com)

Apalagi Barang dapat dikirim langsung ke rumah Anda, gratis tanpa biaya pengiriman. Dengan bebas biaya pengiriman, berarti Anda dapat menghemat pengeluaran Anda.

Bagi konsumen masih bingung menemukan inspirasi belanja, maka konsumen bisa menemukan beragam artikel inspirasi mulai dari penataan furnitur, memasak, hobi, dan tips gaya hidup lainnya di menu Inspirasi dalam aplikasi Ruparupa.com.

Pada menu Inspirasi, konsumen juga bisa memanfaatkan menu Shop the Room. Artinya, kita bisa berbelanja produk sesuai dengan kategori di mana produk tersebut sering digunakan.

Misalnya, untuk produk wajan, panci, toples, pisau, oven, dan sebagainya tersedia di kategori Kitchen. Kemudian produk sofa, meja, karpet, dekorasi, lampu, dan sebagainya bisa ditemukan di kategori Living Room.

7. Fitur AR

Untuk mendukung beragam fitur ini, aplikasi ruparupa.com juga mendukung kenyamanan saat berbelanja di toko ritel Kawan Lama Group melalui beragam fasilitas.

Salah satunya, lewat fitur “Coba di Ruangan Saya” yang memanfaatkan teknologi Augmented Reality (AR), sehingga pelanggan mencoba produk di ruangan secara virtual yang sangat membantu untuk berbelanja produk furnitur.

Ada juga kemudahan berbelanja Shop The Look yang memudahkan pelanggan memilih barang dengan melihat gambar.

Kemudian, ada fitur Scan and Shop yang mana pelanggan dapat bertransaksi melalui aplikasi, hanya dengan scan barcode produk yang diinginkan.

Terakhir, ada pula program terbaru Ruparupa.com, Refer and Earn. Melalui program ini, para pelanggan berkesempatan mendapatkan voucher potongan harga berkali-kali, dengan mengajak rekannya mengunduh aplikasi dan belanja di Ruparupa.com.