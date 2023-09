Pengalaman Malam Tahun Baru Berbeda dengan Nuansa Timur Tengah

Masih bingung mau merayakan pergantian tahun ini di restoran mana? Nah, ada baiknya, Anda memanfaatkan promo menarik dari Petra Restaurant untuk menunggu pergantian tahun 2022 ke 2023. Kali ini, Anda tidak akan kecewa karena menikmati pergantian tahun dengan pengalaman berbeda. Anda akan terbawa dengan suasana nuansa Timur Tengah yang jarang sekali didapat di restoran kebanyakan.

Petra Restaurant menyajikan suasana kemewahan seperti Anda sedang berada di Jordania Selatan. Ragam menu yang disajikan di Petra Restaurant adalah hidangan Arab berkualitas tinggi dengan cita rasa terbaik. Enggak perlu khawatir dengan rasanya, meski membawa konsep middle eastern, Petra Restaurant sudah menyesuaikan dengan cita rasa internasional, sehingga masuk ke segala kalangan.

"Kami menyiapkan hidangan Timur Tengah terbaik. Akan jadi pengalaman istimewa untuk malam tahun baru Anda bersama teman, keluarga, dan sahabat," kata Abdallah Al-Mutairi, Direktur Operasional kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat, (23/12/2022).

Promo akhir tahun di Petra Restaurant. (Dokumentasi: Petra Restaurant).

Untuk menikmati kebersamaan dengan orang tercinta di momen pergantian tahun, Anda hanya membayar Rp295 per paket yang berisi 4 main course, desserts and drinks. Semakin spesial pergantian tahun di Petra Restaurant karena Anda akan disuguhkan hidangan yang dibuat langsung oleh chef asli dari Jordania.

Promo yang tidak kalah menariknya adalah, untuk anak usia 1-5 tahun tidak perlu membayar. Kemudian, untuk anak usia 6-12 tahun, hanya perlu membayar setengah harga."Selain itu, kami juga mendatangkan penyanyi dari Arab Saudi, Fouad Abdel Qader. Anda tidak hanya dimanjakan dengan makanan enak, tetapi juga musik yang istimewa. Tiket terbatas hanya untuk 75 pax. Silakan booking sebelum kehabisan," tambah Abdallah Al-Mutairi, Direktur Operasional.

Mengenal Ragam Menu Andalan di Petra Restaurant

Menu andalan Petra Restaurant adalah Family Meals Lamb Shoulder, dibuat dari pundak kambing yang dibakar dengan bumbu khas Petra, disajikan dengan nasi Arab yang spesial.

Cocok untuk hidangan bersama keluarga atau teman, bisa berbagi hingga empat orang.

Selain itu, ada juga Mix Grill yang menawarkan kebab wagyu, shawarma chicken yang otentik, disajikan dengan roti premium yang belum ada temukan di tempat lain.

Hidangan dessert Ummu Ali di Petra Restaurant juga berbeda dibanding restoran lain.

Kopi Petra terbaik. (Dokumentasi: Petra Restaurant).

“Petra Salad juga merupakan hidangan istimewa kami. Selain itu tentu saja ada kopi arab dan shisha premium yang sangat otentik,” ungkapnya.

Nah, jadi penasaran kan? Makanya, manfaatkan kesempatan promo menarik dari Petra Restaurant. Anda bisa langsung booking saat ini di nomor telepon 08111770031.