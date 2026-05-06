Pengalaman Pakai Aplikasi AYO untuk Cari Lapangan dan Teman Sparring Badminton

Punya banyak teman dan circle itu enak, tapi percuma kalau di dalam ruang lingkup pertemanan itu, hanya segelintir orang saja yang punya minat yang sama.

Mencari satu orang saja yang mau diajak berkegiatan positif seperti badminton ternyata susahnya luar biasa. Kebanyakan terbentur masalah waktu atau lokasi yang tidak pas.

Seperti yang kita tahu, badminton adalah olahraga kompetitif yang tidak bisa dimainkan sendirian. Kita membutuhkan lawan untuk bertanding.

Perasaan lelah karena tidak pernah menemukan rekan yang ingin bermain badminton, terpaksa tim inilah.com menguburkan keinginan bermain.

Sampai akhirnya, seorang rekan memperkenalkan saya pada aplikasi bernama AYO, tempat di mana saya bisa menemukan komunitas olahraga dengan minat yang sama.

Pengalaman Pertama Menggunakan Aplikasi AYO

Pertama kali tim inilah.com mengetahui keberadaan aplikasi AYO di saat kami kesulitan menemukan tempat sewa lapangan badminton terdekat dari kantor dan sesuai dengan jadwal kami.

Saat itu kita masih sangat primitif. Membuka Google Maps dan menuliskan kata “Gor Badminton” untuk mencari lapangan terdekat dan menghubungi pihak pengelola satu per satu.

Melihat cara kami yang begitu sulit, salah satu rekan kami merekomendasikan untuk mencari lapangan badminton di situs AYO (ayo.co.id).

Proses pencarian lapangan di sana sangat mudah. Kita hanya perlu memasukkan daerah yang dituju, lalu situs akan menampilkan rekomendasi lapangan di lokasi yang dituju.

Kemudian kita membuka satu per satu profil lapangan dan bisa melihat secara langsung slot kosong sesuai hari dan jam yang diinginkan.

Akhirnya, saya menemukan satu lapangan yang lokasinya dekat dari kantor. Setelah menimbang-nimbang, kami memutuskan untuk bermain di sana.

Proses pemesanan lapangannya cukup mudah, tinggal klik kalendar, pilih jam, lalu melakukan pembayaran.

Tidak ada komunikasi sama sekali dengan pihak penyedia lapangan. Tetapi itu tidak menjadi masalah, karena pada akhirnya kita tetap bisa bermain.

Coba Ikut Komunitas

Setibanya di rumah, saya langsung mengunduh aplikasi AYO untuk menjelajahi lebih dalam semua fitur dan layanan yang ada di dalamnya.

Ternyata, selain badminton, mereka juga membuka layanan sewa lapangan untuk sepak bola, basket, futsal, hingga padel.

Selain sewa lapangan, kita juga bisa menggunakan aplikasi AYO untuk mencari teman sparring, bergabung dengan komunitas olahraga tertentu, dan Coaching.

Sambil bersantai-santai di atas kasur, saya melihat-lihat komunitas badminton terdekat dan menemukan satu komunitas yang kebetulan sedang “open play”.

Biayanya terjangkau, cuma Rp65.000, sudah mendapatkan fasilitas bermain 3 jam di 3 lapangan yang disewa yang lokasinya kebetulan di sebuah mall elit di Tangerang Selatan.

Dengan penuh keberanian, saya datang seorang diri dan bergabung dengan komunitas. Lapangannya cukup bagus, bahkan jauh lebih bagus daripada lapangan badminton yang di sewa kemarin.

Anggotanya ramah, bahkan host-nya juga sangat inisiatif memberikan kesempatan main kepada anggota-anggota yang baru bergabung.

Selama 3 jam bermain, sepertinya saya diberi kesempatan 5-6 kali permainan.

Di akhir permainan, saya merasa cukup puas dan mencoba kembali untuk bermain dengan komunitas yang sama.

Fitur lain yang cukup menarik perhatian di AYO adalah coaching yang dibuat oleh host khusus untuk melatih pemain di olahraga tertentu.

Sayangnya, saya belum sempat mencicipi layanan ini karena rata-rata lokasinya masih di luar jangkauan saya.