Pengalaman Vincent Rompies Alami Kebotakan hingga Temukan Solusinya

Tak banyak diketahui orang, selebritas dan presente ryang sedang naik daun, Vincent Rompies, ternyata juga menghadapi masalah kebotakan. Sebagai selebriti yang memerhatikan penampilan, kebotakan bisa menjadi masalah yang merisaukannya saat harus tampil di depan publik.

Selain melunturkan kepercayaan diri, Vincent juga harus bekerja keras untuk menutupi kebotakannya dengan topi setiap kali hendak syuting.

Melihat masalah yang dialaminya, ERHA Ultimate Hair Care menantang Vincent menjalani perawatan Love is in The Hair Program sebagai solusi klinis untuk mengatasi permasalahan kebotakan rambut pada pria dan wanita, baik yang bersifat hormonal maupun non-hormonal.

Peluncuran kampanye ini juga menjadi moment tepat untuk memperkenalkan Vincent Rompies sebagai Duta Sobat Lebat dari ERHA Ultimate Hair Care.

Harapannya, Vincent dapat menjadi wajah baru yang selalu mendukung pesan agar lebih memperhatikan kesehatan rambut.

Selain Vincent, Erha juga menghadirkan hair check dan hair cut gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan awareness kepada masyarakat bahwa rambut yang bagus harus didasari dengan kulit kepala dan rambut yang sehat.

ERHA Ultimate Hair Care berkolaborasi dengan Hairnerds Studio dalam kegiatan Pimp My Hair karena rambut merupakan mahkota kita, maka memiliki rambut yang sehat akan meningkatkan kepercayaan diri kita.

Dalam acara Pimp My Hair yang diselenggarakan di 6 kota berbeda dengan 14 lokasi ini, ERHA Ultimate Hair Care memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin hair check dengan hair expert untuk mengetahui kondisi dan kesehatan rambut. Sementara, Hairnerds juga menyediakan potong rambut gratis bagi masyarakat yang diikuti oleh total 380 orang.

Selain itu, ERHA Ultimate Hair Care dan Hairnerds Studio juga mengadakan “ Regrow Your Hairfidence”.

Acara ini diadakan dengan tujuan memberikan awareness kepada masyarakat tentang cara merawat kesehatan rambut dan kulit kepala, serta tips dan tricks styling rambut.

Kampanye ini ingin memberikan awareness kepada masyarakat bahwa permasalahan rambut dari ringan hingga berat tidak bisa hanya diatasi dengan produk-produk OTC, tapi perlu ditangani dengan perawatan yang lebih advanced.

“ Peluncuran kampanye Regrow Your Hairfidence dan kolaborasi bersama Hairnerds ini memiliki visi untuk menyebarkan kesadaran akan concern permasalahan rambut rontok dan kebotakan pada masyarakat Indonesia, dimana ERHA Ultimate Hair Care memiliki solusi klinisnya,” ujar Alisa Agustine Sitorus, Head of ERHA Ultimate Hair Care pada keterangan tertulis yang sama.

ERHA juga memiliki personalized clinical hair solution yang ditangani langsung oleh hair expert berpengalaman dengan pilihan clinical programs yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan rambut setiap orang.