Penganiayaan di Asrama Polda Kepri, Polisi Kejar Keterlibatan Personel Lain

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kepolisian Daerah Kepulauan Riau) menaikkan status penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota polisi, Bripda Natanael Simanungkalit (NS), yang berujung kematian, ke tahap penyidikan.

Kapolda Kepri, Asep Safrudin, menyampaikan bahwa perkara tersebut kini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum.

“Perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan dan ditangani oleh Ditreskrimum,” kata Asep kepada wartawan, di Batam, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, hasil awal autopsi menunjukkan adanya indikasi kekerasan yang menjadi penyebab kematian korban. Temuan itu menjadi dasar bagi penyidik untuk memperdalam motif serta kronologi kejadian.

“Dari hasil autopsi ditemukan penyebab kematian karena adanya tindakan kekerasan. Hal ini menjadi dasar penyidik untuk mendalami motif dan kronologi kejadian,” ujarnya.

Meski sudah ada satu anggota yang ditetapkan sebagai terduga pelaku, yakni Bripda AS, kepolisian masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat.

“Masih didalami apakah ada pelaku lain yang terlibat,” katanya.

Sementara itu, satu anggota lainnya, Bripda JB, dilaporkan dalam kondisi stabil dan masih menjalani perawatan.

Untuk memastikan transparansi, autopsi terhadap jenazah Bripda NS dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Batam dengan melibatkan dokter forensik eksternal dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia.

Kapolda menegaskan bahwa institusi akan menangani perkara ini secara profesional, meskipun melibatkan anggota internal kepolisian.

“Kami tidak akan mentolerir pelanggaran hukum, termasuk yang melibatkan anggota kami sendiri,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya Bripda NS yang bertugas di Ditsamapta Polda Kepri, sekaligus memastikan proses hukum berjalan menyeluruh, baik pidana maupun etik.

“Jika terbukti bersalah, pelaku akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan pemberhentian tidak dengan hormat,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Kapolda menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban serta masyarakat atas insiden tersebut.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan masyarakat atas kejadian ini,” ujarnya.

Peristiwa itu terjadi pada Senin malam, 13 April 2026, sekitar pukul 23.00 WIB di mess atau barak Bintara Remaja di rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Dalam insiden tersebut, terdapat dua anggota yang menjadi korban penganiayaan, yakni Bripda NS dan Bripda AP, namun Bripda NS dinyatakan meninggal dunia.

Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Pol Eddwi Kurniyanto, menyebut peristiwa itu diduga dipicu ketidakpatuhan korban dalam melaksanakan kegiatan kurve yang diperintahkan, sehingga memicu emosi pelaku yang merupakan senior. Hingga kini, penyidik telah memeriksa delapan saksi.

Polda Kepri menegaskan proses hukum akan berjalan tegas dan transparan. Tersangka Bripda AS saat ini telah ditahan di Propam Paminal dan akan diproses melalui mekanisme kode etik, sementara penanganan pidana ditangani Ditreskrimum.