Penganut Slogan 'Mati Satu Tumbuh Seribu', OJK Konsisten Blokir Pinjol Ilegal

Ilustrasi: Peringatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mewaspadai jebakan pinjaman online ilegal, Minggu (10/9/2023).

Bisnis pinjaman online (pinjol) atau pinjaman daring (pindar) tak berizin alias ilegal, sejak dulu memang sulit diberantas. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir puluhan ribu entitas, selalu muncul pemain baru. Slogan 'mati satu tumbuh seribu' seolah tepat menggambarkan kondisi ini.

Sepanjang kuartal I-2026, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menyebut bahwa OJK berhasil memblokir 953 entitas pinjaman daring ilegal.

“Pemblokiran ini merupakan tindak lanjut dari 10.516 pengaduan yang diterima OJK sejak Januari hingga Maret 2026,” ujar Dicky dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Dia merincikan, dari total pengaduan tersebut, 8.515 terkait pinjaman daring ilegal, 1.933 terkait investasi ilegal, dan 68 terkait gadai ilegal.

“Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menindaklanjuti pengaduan ini dengan menghentikan langsung 953 entitas pinjaman online ilegal. Penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat juga kami blokir kegiatannya,” terang Dicky.

Selain itu, melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC), OJK telah memblokir 460.270 rekening terkait tindak penipuan. Jumlah ini merupakan akumulasi sejak IASC mulai beroperasi pada November 2024 hingga akhir Maret 2026.

“Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 460.270 dengan total dana korban yang dibekukan mencapai Rp585,4 miliar,” jelas Dicky.

Tidak hanya memblokir rekening, Satgas PASTI juga memantau laporan penipuan dari masyarakat. Dalam prosesnya, Satgas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir 94.294 nomor telepon yang terkait penipuan. Ke depan, langkah ini akan diperkuat melalui kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi.

Di sisi penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen, selama periode 1 Januari hingga 31 Maret 2026, OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

Sanksi tersebut terdiri atas 33 peringatan tertulis kepada 31 PUJK, 3 instruksi tertulis kepada 3 PUJK, serta 15 sanksi denda kepada 13 PUJK.

Sementara itu, dari sisi pengawasan perilaku atau market conduct, OJK juga mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda. “Pengawasan market conduct ini tentunya melibatkan seluruh pelaku industri,” tutup Dicky.