Pengguna Chrome Kini Bisa Akses AI Gemini Tanpa Buka Tab Tambahan

Mengumpulkan informasi dari internet kini menjadi jauh lebih praktis. Google secara resmi telah menghadirkan dukungan asisten Kecerdasan Buatan (AI) Gemini langsung ke dalam peramban (browser) Chrome bagi pengguna di Indonesia.

Integrasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian tingkat lanjut, analisis, hingga pengeditan konten dengan dukungan AI tanpa perlu membuka tab baru atau mengunduh aplikasi tambahan.

Mengubah 20 Tab Menjadi 1 Tab

Peluncuran fitur ini diumumkan langsung oleh Director and Product Management Chrome, Charmaine D'Silva, dalam konferensi pers daring pada Senin (20/4/2026). Setelah sebelumnya dirilis secara eksklusif di Amerika Serikat, fitur ini kini berekspansi ke kawasan Asia Pasifik, mencakup Indonesia, Singapura, Vietnam, Jepang, dan Korea Selatan.

"Bagaimana jika setiap orang bisa punya asisten pribadi di web untuk membantu mereka? Pertanyaan ini memicu kami untuk membuat Gemini di Chrome. Tantangannya adalah mengambil tugas yang biasanya membutuhkan 20 tab dalam 20 menit, lalu menyingkatnya menjadi satu tab di mana pengguna dapat menyelesaikan tugasnya dalam beberapa menit saja," ungkap Charmaine.

Deretan Fitur Pintar Gemini di Chrome

Kehadiran Gemini tidak sekadar menjadi mesin pencari berbasis teks. Asisten pintar yang terletak pada panel sisi kanan (side panel) peramban ini dibekali berbagai kemampuan komprehensif, di antaranya:

Meringkas Konten: Mampu membuat ringkasan singkat dari artikel panjang maupun video.

Analisis Visual: Dapat menjelaskan konteks dari sebuah foto kejadian terbaru secara langsung.

Komparasi Data: Membantu pengguna membandingkan informasi dari berbagai situs web secara seketika ( real-time ).

Perencanaan Terintegrasi: Mampu menyusun rencana (seperti jadwal liburan) dan langsung memadukannya dengan Google Calendar.

Edit Gambar Cerdas: Pengguna dapat meminta Gemini untuk memodifikasi gambar, seperti mendekorasi ulang foto ruangan sesuai gaya spesifik yang diinginkan.

Syarat dan Cara Mengakses

Bagi pengguna di Indonesia yang ingin langsung mencicipi kecanggihan asisten AI ini, berikut adalah syarat dan cara mengaksesnya: