Penggunaan Air Tanah Masih Tinggi, Pemprov DKI Percepat Revitalisasi Resapan

Warga Jakarta masih mengandalkan air tanah (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mempercepat program revitalisasi kawasan resapan air sebagai bagian dari strategi menjaga ketersediaan air baku dan menekan laju penurunan muka tanah. Namun di lapangan, ketergantungan masyarakat terhadap air tanah masih dinilai cukup tinggi.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Nirwono Yoga menegaskan bahwa penguatan sistem air bersih menjadi prioritas utama melalui pengembangan layanan air perpipaan oleh PAM Jaya. Saat ini, Pemprov DKI menargetkan layanan air bersih dapat menjangkau seluruh warga Jakarta secara bertahap.

"Selain perluasan jaringan perpipaan, Pemprov juga fokus pada peningkatan ketersediaan air baku melalui revitalisasi waduk, situ, dan embung," kata Nirwono, Selasa (12/5/2026).

Ia menambahkan, sejumlah program pengendalian tata air juga terus digenjot, termasuk normalisasi beberapa sungai utama di Jakarta seperti Ciliwung, Kali Krukut, dan Cakung Lama sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian banjir dan konservasi air.

Dari sisi layanan, PAM Jaya mencatat telah melayani sekitar 1,18 juta sambungan pelanggan atau 81,11 persen dari target 100 persen yang ditetapkan sebanyak 2,01 juta sambungan. Pemerintah menargetkan cakupan penuh dapat tercapai pada 2029.

Senior Manager Corporate & Customer Communication PAM Jaya, Gatra Vaganza, menekankan pentingnya peralihan dari penggunaan air tanah ke air perpipaan. Menurutnya, penggunaan air tanah dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan meski masih banyak digunakan masyarakat dan sektor usaha.

"PAM Jaya terus memperluas layanan dan meningkatkan kapasitas produksi agar masyarakat beralih ke air perpipaan," pungkas Gatra.