Damkar Beberkan Kronologi Penanganan Kebakaran Apartemen Mediterania

Petugas pemadam mengevakuasi penghuni Apartemen Mediterania, Jakarta Barat, yang terjebak akibat kebakaran yang melanda salah satu gedung hunian tersebut, Kamis (30/4/2026) pagi. (Foto: Antara/Risky Syukur)

Petugas pemadam kebakaran membeberkan kronologi penanganan insiden kebakaran yang melanda Apartemen Mediterania di kawasan Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (30/4/2026) pagi. Saat ini, api telah berhasil dikendalikan dan tidak meluas.

Komandan regu (danton) damkar Gulkarmat Jakarta Barat, Joko Susilo, menyebutkan laporan awal kebakaran diterima dari warga sekitar pukul 07.31 WIB. "Sumber informasi dari warga melapor. Objek kebakaran apartemen," kata Joko di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung bergerak cepat ke lokasi. Tim pertama tiba sekitar pukul 07.36 WIB dan segera memulai operasi pemadaman pada pukul 07.40 WIB.

Pada tahap awal, sebanyak 13 unit mobil damkar dengan 65 personel dikerahkan. Namun, melihat kondisi di lapangan, jumlah personel dan armada ditambah. "Total pengerahan menjadi 22 unit dengan 110 personel," ujarnya.

Cegah Api Merambat

Menurut Joko, upaya pemadaman berlangsung intensif untuk mencegah api merambat ke bagian lain gedung. Hasilnya, api berhasil dilokalisir dalam waktu relatif cepat.

“Situasi kebakaran saat ini sudah dilokalisir,” jelasnya.

Meski api telah terkendali, petugas masih melanjutkan proses evakuasi penghuni. Sejumlah warga sempat terjebak akibat asap tebal yang menyelimuti beberapa lantai apartemen.

Petugas terlihat menggunakan tangga dan peralatan evakuasi untuk menjangkau penghuni di lantai atas. Asap hitam pekat juga sempat terlihat membumbung dari gedung saat proses pemadaman berlangsung.

Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait korban jiwa atau korban luka-luka. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang.